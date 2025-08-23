Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сдвиг тектонической плиты
Сдвиг тектонической плиты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:32

Глубинные толчки: мощное подводное землетрясение произошло в Тихом океане близ Камчатки

У побережья Камчатки зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5.8 баллов

Сейсмологическими станциями в субботу, 23 августа, была зарегистрирована новая заметная сейсмическая активность в акватории Тихого океана. По данным регионального филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, подводный толчок магнитудой 5.8 произошел в районе, расположенном южнее полуострова Камчатка.

Эпицентр подземных толчков располагался на значительном удалении от населенных пунктов, в 268 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Как уточняют специалисты, очаг сейсмического события залегал на глубине — примерно 64 километра ниже уровня морского дна.

По предварительным оценкам экспертов, в столице Камчатского края колебания земной коры могли ощущаться жителями, однако их сила не превышала трех баллов по шкале MSK-64, что не представляет серьезной опасности для зданий и инфраструктуры. Важно отметить, что угроза возникновения цунами после данного инцидента не объявлялась, так как параметры землетрясения не соответствовали критериям для генерания опасных волн.

Данное событие происходит на фоне продолжающегося периода повышенной сейсмической активности в регионе. Напомним, что в конце июля у восточного побережья Камчатки было зафиксировано одно из мощнейших в истории наблюдений землетрясений магнитудой 8.8, за которым последовала серия афтершоков. Специалисты продолжают наблюдать геофизическую обстановку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инфляция в Приморье достигла 6-летнего минимума: что будет дальше вчера в 4:25

Инфляция в Приморье бьет рекорды: экономисты раскрыли главный секрет

Инфляция в Приморском крае достигла 6-летнего минимума в июле 2025 года. Росстат зафиксировал замедление прироста цен. Что предпримет Банк России?

Читать полностью » Хабаровский край получит 370 млн на развитие спортивной инфраструктуры 20.08.2025 в 16:59

Хабаровский край рвется к спортивным вершинам: 370 миллионов изменят правила игры

Хабаровский край получит 370 млн рублей на развитие спорта! Новые спорткомплексы, площадки ГТО и ремонт существующих объектов. Узнайте, как изменятся условия для занятий спортом в регионе.

Читать полностью » СК Бурятии задержал подозреваемого в изнасиловании 12-летней сироты 20.08.2025 в 14:59

Соцсети в шоке: как село пыталось скрыть преступление против ребенка

12-летняя девочка-сирота из Бурятии оказалась на восьмом месяце беременности. Следственный комитет возбудил уголовное дело, задержан подозреваемый в изнасиловании. Трагедию раскрыли при оформлении справки в лагерь.

Читать полностью » Силин-Хото: как добраться и что посмотреть в автономном районе Внутренняя Монголия 20.08.2025 в 12:59

Небо с характером и юрты у костра: почему этот регион Китая переворачивает душу

Блогер Константин Ягодин делится уникальным путешествием в Силин-Хото — сердце кочевой культуры Внутренней Монголии. Степные просторы, фестиваль Наадам, юрты у костра и секреты древних традиций, которые перевернут ваше представление о Китае.

Читать полностью » Очереди на заправках в Приморье связаны с ремонтом трассы и ростом спроса — власти 20.08.2025 в 11:23

Нефть течёт рекой, а бак всё равно пустой: почему водители не верят официальным заявлениям

Очереди на заправках в Приморье вызвали тревогу, но власти уверяют: нехватки топлива нет. Что стоит за паникой и кто объяснил задержки?

Читать полностью » Владивосток утвердил комплекс мер для снижения аварийности: новые переходы, светофоры и ограничения для электросамокатов 20.08.2025 в 10:59

Секретный план мэрии: как Владивосток избавится от ночных ДТП — главное изменение для водителей

Мэрия Владивостока представила комплекс мер по снижению аварийности: новые переходы с неровностями, ограничения для электросамокатов ночью, выделенные полосы и камеры. Основные изменения начнутся в 2026 году.

Читать полностью » Топливный кризис в Приморском крае: цены достигли 77 рублей из-за наплыва туристов 20.08.2025 в 8:59

Топливный коллапс в Приморье: как летний поток стал причиной 5-часовых очередей на АЗС

В Приморье из-за наплыва туристов цены на бензин взлетели до 77 рублей, а в Фокино и Спасске-Дальнем возник дефицит топлива. Местные стоят в 5-часовых очередях, а логистика парализована пробками.

Читать полностью » Новый круизный маршрут свяжет Камчатку, Сахалин и Приморье за 10 дней 18.08.2025 в 17:57

От вулканов до океана: на Дальнем Востоке готовят уникальный круизный маршрут

В 2026 году на Дальнем Востоке планируют запустить новый десятидневный круизный маршрут, который соединит Камчатку, Сахалин и Приморье. Обсуждение проекта состоялось на встрече глав регионов. По словам губернатора Камчатки Владимира Солодова, инициатива поможет сделать круизный туризм более доступным и привлечет дополнительный поток путешественников.

Читать полностью »

Новости
СКФО

Суд в Махачкале арестовал шестерых фигурантов дела о похищении человека
Авто и мото

ГИБДД разъяснила правила использования багажников на крыше автомобилей
СФО

Кольцово сохранит особый статус наукограда и федеральную поддержку до 2041 года
Питомцы

Губернатор Георгий Филимонов инициировал поправки о регистрации питомцев в Вологодской области
Наука и технологии

Учёные смоделировали последствия удара кометы по экзопланете TRAPPIST-1e
ПФО

Трагедия на трассе М-12: взрыв цистерны с углекислотой под Арзамасом унес жизнь водителя
Авто и мото

Что нужно менять в автомобиле для предотвращения поломок
Наука и технологии

Учёные обнаружили 480 видов грибов в Юго-Восточном Сизанге, включая 8 новых для науки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru