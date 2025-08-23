Глубинные толчки: мощное подводное землетрясение произошло в Тихом океане близ Камчатки

Сейсмологическими станциями в субботу, 23 августа, была зарегистрирована новая заметная сейсмическая активность в акватории Тихого океана. По данным регионального филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, подводный толчок магнитудой 5.8 произошел в районе, расположенном южнее полуострова Камчатка.

Эпицентр подземных толчков располагался на значительном удалении от населенных пунктов, в 268 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Как уточняют специалисты, очаг сейсмического события залегал на глубине — примерно 64 километра ниже уровня морского дна.

По предварительным оценкам экспертов, в столице Камчатского края колебания земной коры могли ощущаться жителями, однако их сила не превышала трех баллов по шкале MSK-64, что не представляет серьезной опасности для зданий и инфраструктуры. Важно отметить, что угроза возникновения цунами после данного инцидента не объявлялась, так как параметры землетрясения не соответствовали критериям для генерания опасных волн.

Данное событие происходит на фоне продолжающегося периода повышенной сейсмической активности в регионе. Напомним, что в конце июля у восточного побережья Камчатки было зафиксировано одно из мощнейших в истории наблюдений землетрясений магнитудой 8.8, за которым последовала серия афтершоков. Специалисты продолжают наблюдать геофизическую обстановку.