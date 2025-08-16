Камчатка в огне и подземных толчках: вулкан и землетрясение потрясли регион в один день

В субботу, 16 августа, сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,3 у берегов Камчатки. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки произошли в 18:51 по московскому времени. Эпицентр стихии находился в Тихом океане, в 469 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 28,6 километра.

Это сейсмическое событие совпало по времени с активизацией вулканической деятельности в регионе. Ранее в тот же день вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6,5 километра. Специалисты не исключают взаимосвязи между этими природными явлениями, хотя официально такой вывод пока не подтвержден.

По предварительной информации, угрозы цунами нет, а подземные толчки на побережье не ощущались. Однако ученые продолжают мониторить ситуацию, учитывая повышенную сейсмическую активность в этом районе Тихоокеанского огненного кольца.

Местные власти и МЧС России держат ситуацию на контроле. Жителям и туристам рекомендуется соблюдать осторожность вблизи активных вулканов и быть готовыми к возможным повторным толчкам. Напомним, что Камчатский край регулярно подвергается подобным природным явлениям, но землетрясения такой силы происходят здесь не чаще нескольких раз в год.

Вулканологи отмечают, что текущая активность Ключевской сопки, самого высокого действующего вулкана Евразии, находится в пределах сезонной нормы. Однако сочетание вулканических выбросов и землетрясения в один день вызывает особый интерес ученых, изучающих взаимосвязь геологических процессов в регионе.