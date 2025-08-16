Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:31

Камчатка в огне и подземных толчках: вулкан и землетрясение потрясли регион в один день

Землетрясение магнитудой 5,3 балла зарегистрировано у побережья Камчатки вечером 16 августа

В субботу, 16 августа, сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,3 у берегов Камчатки. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки произошли в 18:51 по московскому времени. Эпицентр стихии находился в Тихом океане, в 469 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 28,6 километра.

Это сейсмическое событие совпало по времени с активизацией вулканической деятельности в регионе. Ранее в тот же день вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6,5 километра. Специалисты не исключают взаимосвязи между этими природными явлениями, хотя официально такой вывод пока не подтвержден.

По предварительной информации, угрозы цунами нет, а подземные толчки на побережье не ощущались. Однако ученые продолжают мониторить ситуацию, учитывая повышенную сейсмическую активность в этом районе Тихоокеанского огненного кольца.

Местные власти и МЧС России держат ситуацию на контроле. Жителям и туристам рекомендуется соблюдать осторожность вблизи активных вулканов и быть готовыми к возможным повторным толчкам. Напомним, что Камчатский край регулярно подвергается подобным природным явлениям, но землетрясения такой силы происходят здесь не чаще нескольких раз в год.

Вулканологи отмечают, что текущая активность Ключевской сопки, самого высокого действующего вулкана Евразии, находится в пределах сезонной нормы. Однако сочетание вулканических выбросов и землетрясения в один день вызывает особый интерес ученых, изучающих взаимосвязь геологических процессов в регионе.

Читайте также

Экс-министра лесного хозяйства Приморья арестовали за взятки в 3,5 млн рублей вчера в 21:40

Лесная мафия: бывший чиновник Приморья попался на систематическом взяточничестве

В Приморском крае следователи взяли под стражу бывшего министра лесного хозяйства региона Валентина Карпенко. По данным следствия, экс-чиновник в течение четырех лет систематически получал денежные вознаграждения от предпринимателей, занимающихся лесозаготовками. Общая сумма незаконных выплат превысила 3,5 миллиона рублей.

Читать полностью » Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдёт в формате вчера в 21:34

Три на три вместо тет-а-тет: что скрывает необычный формат встречи лидеров на Аляске

Предстоящая встреча президентов России и США пройдет в нестандартном формате — лидеры будут общаться в сопровождении министров, а не в привычном режиме один на один. Как сообщают представители Белого дома, переговоры организованы по схеме "три на три", что предполагает участие ключевых членов кабинета с обеих сторон.

Читать полностью » Хабаровск-Сити: лодочники оказались на грани выселения из-за строительства вчера в 10:03

Исход с берега: амбициозный проект ставит крест на мечтах хабаровских лодочников

Лодочники Хабаровска столкнулись с угрозой выселения из-за строительства 'Хабаровск-Сити'. Оплаченная аренда, протесты не помогли.

Читать полностью » Корейский полуостров: Северная Корея закрепляет статус Южной Кореи как врага вчера в 8:03

Пхеньян ставит жирную точку: Северная Корея официально отказывается от объединения с Южной Кореей – что дальше

Северная Корея готовится к радикальным изменениям, намереваясь внести поправки в конституцию, официально закрепляющие отказ от улучшения отношений с Южной Кореей.

Читать полностью » Владивосток: 2 детских сада, школа и стадион появятся вместо стихийного рынка на Спортивной вчера в 6:03

На Спортивной переполох: 30 мигрантов и контрафакт изъяты, землю очищают под новый квартал

Во Владивостоке на стихийном рынке на Спортивной прошли масштабные проверки. Задержано 10 иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства.

Читать полностью » Дешевые авиабилеты на Дальний Восток: новая программа субсидирования вчера в 4:03

Транспортная блокада снята: бюджетные билеты между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком – что нужно знать

С сентября 2025 года жители Камчатки смогут летать во Владивосток по фиксированной цене 9 000 рублей. Федеральный бюджет выделил 148,5 млн рублей на субсидирование авиаперевозок.

Читать полностью » Трагедия во Владивостоке: 3 рабочих погибли при ремонте на ТЭЦ-2 вчера в 2:03

Смертельный инцидент на ТЭЦ-2: что привело к гибели рабочих во Владивостоке

Во Владивостоке произошла трагедия: на территории ТЭЦ-2 во время ремонтных работ погибли трое рабочих, еще двое получили травмы. Следствие возбудило уголовное дело для расследования причин несчастного случая.

Читать полностью » Якутские кинотеатры завоёвывают Индию, где оборудовано 10 000 залов по российской технологии 14.08.2025 в 23:36

Кино за доллар: как разработка из Якутии изменит индийский кинопрокат

В индийском штате Ассам начался монтаж первого из 10 000 запланированных кинотеатров, оснащённых по уникальной якутской технологии. Пилотный зал на 387 мест открывается в городке Тиху с населением 17 000 человек, где ранее не было современного кинотеатра. Разработанная якутской компанией "Экстра Синема" система кардинально отличается от традиционных решений.

Читать полностью »

