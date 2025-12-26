Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Krasheninnikov Volcano
Krasheninnikov Volcano
© commons.wikimedia.org by Ian Scrimger is licensed under CC BY 3.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:17

Землетрясение ушло в историю, афтершоки — нет: сейсмическая обстановка остаётся напряжённой

У берегов Камчатки за сутки зафиксировали шесть афтершоков — МЧС Камчатского края

Серия подземных толчков у берегов Камчатки продолжается спустя несколько дней после мощного землетрясения, произошедшего в конце июля. Сейсмическая обстановка в регионе остаётся напряжённой, специалисты фиксируют новые афтершоки. Об этом сообщает kamchatinfo.com со ссылкой на краевое управление МЧС.

Афтершоки у берегов полуострова

По данным экстренных служб, за последние сутки в акватории у берегов Камчатки было зафиксировано шесть афтершоков. Их магнитуда составила от 3,8 до 4,7, и большинство из них не ощущались населением. Однако один подземный толчок всё же был заметен жителям — его сила в населённых пунктах достигала двух баллов.

"За сутки зафиксированы шесть неощущаемых афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,7. Один подземный толчок ощущался в населенных пунктах региона силой до двух баллов", — сообщили в краевом управлении МЧС.

Сутками ранее специалисты также регистрировали сейсмическую активность: тогда у берегов полуострова произошло семь неощущаемых афтершоков. Наблюдения показывают, что процесс затухания подземных колебаний идёт постепенно.

Самое сильное землетрясение за десятилетия

Основное землетрясение произошло 30 июля в акватории Тихого океана, в 149 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда достигла 8,8, и оно стало самым мощным в регионе с 1952 года. Жители населённых пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов.

После этого события в районе полуострова началась серия афтершоков, часть из которых была достаточно ощутимой. Сейсмологи подчёркивают, что подобные процессы являются естественным продолжением сильного землетрясения и могут продолжаться длительное время.

Рекомендации для жителей Камчатки

На фоне сохраняющейся сейсмической активности местные власти и экстренные службы призывают жителей края сохранять бдительность. Камчатцам напоминают о необходимости иметь при себе так называемый "тревожный чемоданчик" с предметами первой необходимости.

Спасатели подчёркивают, что готовность к возможным повторным толчкам позволяет снизить риски и быстрее реагировать в экстренных ситуациях. Наблюдение за сейсмической обстановкой в регионе продолжается в круглосуточном режиме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Негашёная известь и хлористый кальций помогут снизить влажность в погребе – PrimaMedia вчера в 3:22
Не давайте сырости шанс: как простые вещества превращают погреб в сухой и безопасный уголок

Простые средства, такие как известь и хлористый кальций, помогут снизить влажность в погребе и сохранить урожай свежим до весны.

Читать полностью » За сутки на Камчатке зафиксировано семь афтершоков магнитудой до 4,8 – ГУ МЧС вчера в 3:08
Сейсмическое дежавю: афтершоки Камчатки не прекращаются, пока вулканы остаются под угрозой

На Камчатке продолжаются афтершоки после июльского землетрясения. За сутки зафиксировано семь сейсмособытий, вулканы остаются активными.

Читать полностью » Якутия фиксирует самые низкие температуры в России — Mash 24.12.2025 в 19:55
Минус 55 — уже не предел: где в России сейчас холоднее всего

В якутском поселке Тикси температура опустилась до −56 градусов — это самый холодный показатель в России на данный момент. Сильная пурга, закрытые школы и прогнозы до −60 градусов делают ситуацию одной из самых суровых этой зимы.

Читать полностью » Хабаровский край получит 427 млн рублей на переселение из аварийного жилья – ДВ-РОСС 24.12.2025 в 15:28
Федеральные миллионы запускают большое переселение: что ждёт жильцов аварийных домов на Дальнем Востоке

Хабаровскому краю выделят 427 млн рублей на переселение людей из аварийных домов. Программа рассчитана до 2030 года и охватит тысячи жителей.

Читать полностью » Сергей Будкин инициировал проект детского оздоровительного центра в Осетии – ДВ-РОСС 24.12.2025 в 15:27
Инвестор найден, идея одобрена: детский проект Хабаровского района может стартовать в Осетии

Глава Хабаровского района предложил создать детский оздоровительный центр в Северной Осетии и уже заручился поддержкой инвестора.

Читать полностью » Работающим пенсионерам в 2026 году повысят выплаты примерно на 1,6 тыс – DEITA.RU 24.12.2025 в 15:27
Инфляция давит, выплаты отвечают: с пенсиями в 2026 году произойдет неожиданный поворот

С 1 января страховые пенсии в России вырастут выше уровня инфляции, а в ряде регионов прибавка окажется особенно заметной.

Читать полностью » Нина Останина предложила расширить программу семейной ипотеки на вторичное жилье по всей России 24.12.2025 в 9:52
Нина Останина против всего: почему её предложение о семейной ипотеке потрясёт рынок недвижимости

Нина Останина предложила расширить семейную ипотеку на вторичное жилье по всей России. Также она просит поддержать законопроект о повышении дохода семей для пособий.

Читать полностью » В Гонконге восстанавливают могилы советских моряков, погибших в начале Второй мировой войны – Минобороны РФ 24.12.2025 в 9:52
Пропавшие без вести в Гонконге: как работа по паспортизации захоронений раскрывает забытые страницы истории

В Гонконге началась паспортизация захоронений советских моряков, погибших в начале Второй мировой войны. Что стало результатом работы по восстановлению памяти?

Читать полностью »

Новости
Общество
РЖД запустят посадку в поезда без паспорта по биометрии — РЖД
Экономика
Доля кредитов с плавающей ставкой в 2025 году выросла до 75% — Анатолий Попов
Общество
Степашин призвал ужесточить ответственность нотариусов после дела Долиной — Сергей Степашин
Боеприпас Куб уничтожил пункт дислокации ВСУ под Купянском — Минобороны России
Ми-28НМ уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ — Минобороны России
Туризм
Район Рас-эль-Тин в Александрии соединяет восточную и западную гавани — Lonely Planet
Авто и мото
ПДД разрешают красный цвет задних фонарей, но техосмотр с ними не проходят — автоэксперты
Наука
На Вилле Поппеи нашли новые фрески с павлином — Цухтригель
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet