Землетрясение ушло в историю, афтершоки — нет: сейсмическая обстановка остаётся напряжённой

Серия подземных толчков у берегов Камчатки продолжается спустя несколько дней после мощного землетрясения, произошедшего в конце июля. Сейсмическая обстановка в регионе остаётся напряжённой, специалисты фиксируют новые афтершоки. Об этом сообщает kamchatinfo.com со ссылкой на краевое управление МЧС.

Афтершоки у берегов полуострова

По данным экстренных служб, за последние сутки в акватории у берегов Камчатки было зафиксировано шесть афтершоков. Их магнитуда составила от 3,8 до 4,7, и большинство из них не ощущались населением. Однако один подземный толчок всё же был заметен жителям — его сила в населённых пунктах достигала двух баллов.

"За сутки зафиксированы шесть неощущаемых афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,7. Один подземный толчок ощущался в населенных пунктах региона силой до двух баллов", — сообщили в краевом управлении МЧС.

Сутками ранее специалисты также регистрировали сейсмическую активность: тогда у берегов полуострова произошло семь неощущаемых афтершоков. Наблюдения показывают, что процесс затухания подземных колебаний идёт постепенно.

Самое сильное землетрясение за десятилетия

Основное землетрясение произошло 30 июля в акватории Тихого океана, в 149 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда достигла 8,8, и оно стало самым мощным в регионе с 1952 года. Жители населённых пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов.

После этого события в районе полуострова началась серия афтершоков, часть из которых была достаточно ощутимой. Сейсмологи подчёркивают, что подобные процессы являются естественным продолжением сильного землетрясения и могут продолжаться длительное время.

Рекомендации для жителей Камчатки

На фоне сохраняющейся сейсмической активности местные власти и экстренные службы призывают жителей края сохранять бдительность. Камчатцам напоминают о необходимости иметь при себе так называемый "тревожный чемоданчик" с предметами первой необходимости.

Спасатели подчёркивают, что готовность к возможным повторным толчкам позволяет снизить риски и быстрее реагировать в экстренных ситуациях. Наблюдение за сейсмической обстановкой в регионе продолжается в круглосуточном режиме.