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Землетрясение в 5,4 балла произошло в Афганистане
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Землетрясение в Гиндукуше: Подземные толчки магнитудой 5,4 встревожили Афганистан

Землетрясение в 5,4 балла произошло в Афганистане

В районе горной системы Гиндукуш в Афганистане зафиксировано землетрясение с силой 5,4 балла, о чем сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки произошли в 05:56 по всемирному координированному времени (08:56 по московскому времени), на расстоянии 194 километров восточнее города Кундуз, население которого составляет около 161 тысячи человек. Глубина очага составила 125 километров.

На данный момент данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Фото: commons. wikimedia.org/Olgamielnikiewicz (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license) ﻿

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