Землетрясение в Гиндукуше: Подземные толчки магнитудой 5,4 встревожили Афганистан

В районе горной системы Гиндукуш в Афганистане зафиксировано землетрясение с силой 5,4 балла, о чем сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки произошли в 05:56 по всемирному координированному времени (08:56 по московскому времени), на расстоянии 194 километров восточнее города Кундуз, население которого составляет около 161 тысячи человек. Глубина очага составила 125 километров.
На данный момент данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Фото: commons. wikimedia.org/Olgamielnikiewicz (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Нидерланды не ставят Киеву рамок в использовании F-16 против России
Командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм в интервью телеканалу NOS заявил, что Амстердам не будет устанавливать ограничения на применение истребителей F-16, переданных Украине, в воздушном пространстве Российской Федерации.
Прорыв ВС РФ вызвал тревогу у экс-главы МВД Украины
Издание "Газета по-украински" опубликовало мнение бывшего советника главы МВД Украины Виктора Андрусива, который выразил обеспокоенность стремительным продвижением российских военных в Донецкой Народной Республике.
Иммунолог Калинина: необходимо беречь себя от перепадов температуры, чтобы не заболеть
Для того чтобы не заболеть в первые прохладные дни наступающей осени, необходимо очень внимательно следить за перепадом температур и не допускать этого. Такое заявление в беседе с NewsInfo.Ru сделала клинический иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Калинина.
Кассовые сборы кинотеатров этим летом стали рекордными за три года
Объем рынка российского кинопроката достиг за июнь и июль текущего года 5,4 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние три года. В условиях отсутствия конкуренции со стороны голливудского и европейского кинематографа, рынок восстанавливается за счёт отечественного проката, констатирует в эксклюзивном интервью NewsInfo.Ru главный редактор портала о культуре Ревизор.ру Денис Кирис.