Забор захватил лишние сотки: кто должен платить за новые замеры

Несовпадение фактических и реестровых границ участка может привести к судебному спору и расходам на экспертизу от семидесяти тысяч рублей, предупредила юрист московского Союза садоводов Полина Тришина. О том, как собственнику проверить и исправить сведения об участке, эксперт рассказала в беседе с MoneyTimes.

При обнаружении несовпадения границ участка собственнику следует обратиться к кадастровому инженеру, пояснила Тришина. Специалист должен вынести границы участка в натуру и установить, связана ли проблема с реестровой ошибкой или с фактическим использованием чужой земли.

Если выявлена реестровая ошибка, ее можно исправить на основании заключения кадастрового инженера. В некоторых случаях такие несоответствия самостоятельно обнаруживает и устраняет Росреестр.

Юрист подчеркнула, что оставлять проблему без внимания не следует. Некорректные сведения могут помешать кадастровому учету соседнего участка и впоследствии стать причиной судебного разбирательства.

"Если к вам сосед пришел и говорит, слушай, у тебя участок стоит неправильно, но мой кадастровый инженер поможет исправить это, то я считаю, что в этой ситуации нужно соглашаться. Единственный вопрос, который здесь возникает, а кто будет за это платить? Нужно договариваться", — пояснила Тришина.

По словам эксперта, расходы на повторное межевание стороны могут разделить между собой. Обычно собственники договариваются, особенно если исправление границ необходимо соседу для постановки его земли на кадастровый учет.

Отказ от мирного решения может привести к обращению в суд. В таких делах назначается судебная экспертиза, расходы на которую существенно превышают стоимость работы кадастрового инженера.

"Самый негативный вариант, когда ваш сосед обращается в суд. Суды такие дела рассматривают с привлечением судебного эксперта, а ценник начинается от семидесяти тысяч рублей. Нужно помнить, что самый негативный прогноз, если вы пошли в суд и попали на экспертизу", — подчеркнула юрист.

Тришина добавила, что несовпадение может возникнуть и при отсутствии реестровой ошибки. Например, фактическая площадь участка может быть больше указанной в документах, если забор был установлен за пределами ранее учтенных границ.

В таком случае собственник может попытаться оформить землю в существующих границах через процедуру перераспределения земельных участков. Если это невозможно, дополнительную территорию придется выкупать у ее правообладателя, которым может выступать муниципальное образование.