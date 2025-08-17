Скандал в Пригородном районе: чиновника подозревают в незаконной продаже сельхозземель

Глава администрации Пригородного района Северной Осетии Руслан Есиев стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По данным следствия, чиновник незаконно передал сельскохозяйственные земли частной компании, которая затем перепродала их государству по завышенной цене для строительства федеральной трассы.

Как сообщили в республиканском управлении МВД, Есиев выдал коммерческой организации разрешение на капитальное строительство на участке, где такая деятельность запрещена. Это позволило новому владельцу оформить землю в собственность, после чего она была продана "Росавтодору" за 160 миллионов рублей. Речь идет о территории возле поселка Новый, где сейчас ведется строительство обхода Владикавказа.

Этот инфраструктурный проект имеет долгую историю: первые работы начались еще в 2000-х годах, но после ввода в эксплуатацию начального участка в 2008 году строительство заморозили. Возобновилось оно лишь три года назад.

Есиев возглавляет Пригородный район с 2008 года. По информации местных СМИ, в настоящее время он находится на лечении в одной из больниц республики. Расследование продолжается.