Алла Малькова Опубликована сегодня в 6:20

Скандал в Пригородном районе: чиновника подозревают в незаконной продаже сельхозземель

Главу района Северной Осетии обвиняют в махинациях с землей под федеральную трассу

Глава администрации Пригородного района Северной Осетии Руслан Есиев стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По данным следствия, чиновник незаконно передал сельскохозяйственные земли частной компании, которая затем перепродала их государству по завышенной цене для строительства федеральной трассы.

Как сообщили в республиканском управлении МВД, Есиев выдал коммерческой организации разрешение на капитальное строительство на участке, где такая деятельность запрещена. Это позволило новому владельцу оформить землю в собственность, после чего она была продана "Росавтодору" за 160 миллионов рублей. Речь идет о территории возле поселка Новый, где сейчас ведется строительство обхода Владикавказа.

Этот инфраструктурный проект имеет долгую историю: первые работы начались еще в 2000-х годах, но после ввода в эксплуатацию начального участка в 2008 году строительство заморозили. Возобновилось оно лишь три года назад.

Есиев возглавляет Пригородный район с 2008 года. По информации местных СМИ, в настоящее время он находится на лечении в одной из больниц республики. Расследование продолжается.

