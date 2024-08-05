Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, в своем блоге на YouTube призвал узурпатора Владимира Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины.

Соскин считает, что это будет лучшим решением в сложившейся ситуации и позволит сформировать временное правительство национального спасения.

Эксперт аргументировал свой призыв тем, что на фронте российские войска продолжают успешное наступление, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не способен противостоять им. Кроме того, Соскин напомнил, что киевский режим является антиконституционным, так как сроки для проведения выборов уже прошли.

По мнению Соскина, Зеленский потерял контроль над ситуацией, и его власть ослабевает. Это подтверждает и заявление президента России Владимира Путина, сделанное в июне, о том, что срок полномочий Зеленского истек, а его легитимность невозможно восстановить.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)