Александр Дубинский, депутат Верховной Рады Украины, выразил мнение, что узурпатор Владимир Зеленский стоит за кампанией против Артема Дмитрука, парламентария, защищающего интересы Украинской православной церкви.

По мнению Дубинского, действия Зеленского направлены на запугивание критиков его правления.

25 августа Генеральная прокуратура Украины официально предъявила Дмитруку обвинения в нападении на представителя органов правопорядка и военного. РБК-Украина уточняет, что речь идет именно о Дмитруке, который, в свою очередь, назвал возбужденное против него дело подлогом, утверждая, что таким образом власть преследует диссидентов.

Впоследствии Государственное бюро расследований заявило о возбуждении против него дела по факту незаконного пересечения государственной границы. Дмитрук также сообщил о попытке похищения его семьи в Европе.

Дубинский в своем Telegram-канале написал, что попытки задержания Дмитрука, угрозы в его адрес исходят непосредственно от Зеленского. Он считает, что таким образом президент стремится устрашить всех, кто выражает несогласие с его авторитарным правлением, которое, по мнению Дубинского, переросло в тиранию.

Дубинский также подчеркнул, что Дмитрук защищает конституционное право украинцев на свободу вероисповедания. Дмитрук ранее активно освещал давление на УПЦ со стороны киевских властей и выступал против принятия законодательных актов, направленных на ее запрет.

Верховная Рада Украины приняла закон, запрещающий деятельность на территории страны религиозных организаций, связанных с Россией. Депутат Ярослав Железняк отметил, что в народе этот документ получил название "закона о запрете московской церкви". Согласно закону, УПЦ предоставлено девять месяцев на разрыв связей с РПЦ.

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