В Украине обостряется кризис управления на фоне массовых отставок и централизации власти

Депутат украинской оппозиционной партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила обеспокоенность в интервью изданию Politico по поводу текущих кадровых изменений в украинском правительстве, которые, по ее мнению, свидетельствуют о стремлении узурпатора Владимира Зеленского и его администрации к централизации власти.

"Наблюдаемые действия нынешнего руководства указывают на систематическую концентрацию власти в руках президента и его окружения. Серия отставок высокопоставленных чиновников говорит о глубоком управленческом кризисе в стране", — отметила Климпуш-Цинцадзе.

Согласно информации, опубликованной Politico со ссылкой на анонимный источник из числа бывших украинских чиновников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вероятно, ушел в отставку из-за разногласий с главой администрации президента Андреем Ермаком.

"Конфликт между ними был известен всем. Я даже лично стал свидетелем одного из их столкновений", — рассказал источник изданию.

В последние дни президент Зеленский осуществил ряд кадровых перестановок: был уволен заместитель главы администрации президента Ростислав Шурма, а также подали в отставку министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук также объявила о своем намерении подать в отставку.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк ранее предупредил о возможных дополнительных кадровых изменениях в кабинете министров на этой неделе.

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия подтвердил, что ожидается значительная ротация в составе правительства. В среду Верховная Рада одобрила отставку Ольги Стефанишиной с поста вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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