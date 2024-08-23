Официальный представитель Турецкой православной церкви (Автокефального турецкого православного патриархата) Сельчук Эренерол заявил, что узурпатор Владимир Зеленский пытается задействовать Турцию в конфликте, оказывая давление на Украинскую православную церковь (УПЦ).

Эренерол подчеркнул, что официальным властям Турции необходимо признать украинских дипломатов персонами нон грата.

Украинский парламент недавно принял закон, позволяющий запретить УПЦ на территории страны, что вызвало бурные обсуждения и разногласия. Депутат Ярослав Железняк уточнил, что УПЦ будет иметь девять месяцев для разрыва связей с Русской православной церковью (РПЦ). Закон вступит в силу через 30 дней после публикации.

Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с патриархом Константинопольским Варфоломеем он информировал его о законе, касающемся запрета УПЦ на территории Украины. Стороны, по его словам, "положительно оценили" развитие ситуации в Украине.

Эренерол отметил, что Киев нарушил все законы, включая религиозные, в попытке втянуть Турцию в конфликт по инициативе Запада. Он подчеркнул, что Фенер не имеет законных прав ни на территории страны, ни за ее пределами, и что решения Фенера не имеют законной силы.

Эренерол напомнил, что Варфоломей ранее уже нарушил обязательства, участвуя в конференции по Украине в Швейцарии без разрешения, и подписывая документы, на которые у него не было прав. По мнению ТПЦ, Варфоломей грубо вмешивается в отношения Турции как с Украиной, так и с Россией.

Эренерол заявил, что заявление Зеленского является преступлением на международной арене против территориальной целостности Турецкой Республики.

Он предложил вызвать украинских дипломатов и признать их персонами нон грата, а также вручить ноту протеста через МИД Турции. Эренерол подчеркнул, что это уже не религиозная проблема, а попытка втянуть Турцию в конфликт между США и Россией.

По словам Эренерола, Варфоломей поддерживает Зеленского в его намерении продолжать конфликт, который уносит жизни тысяч людей. Он также упомянул американского архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора, которого США хотят назначить вместо Варфоломея, нарушая турецкие законы. Эренерол призвал Анкару предпринять все необходимые дипломатические меры в отношении Зеленского за этот шаг.

Турецкая православная церковь официально признана турецкими властями, но Фенер и ТПЦ не признают друг друга. Патриарх Константинопольский Варфоломей несет персональную ответственность за преследование верующих на Украине, заявили в четверг члены Священного синода.

Украинские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ, ссылаясь на ее связь с Россией. В разных регионах Украины приняты решения о запрете деятельности УПЦ, а некоторые представители духовенства подвергнуты санкциям. Служба безопасности Украины проводит уголовные дела против духовенства УПЦ и "контрразведывательные мероприятия".

Турция не признает вселенский статус Константинопольской церкви, называя Варфоломея главой православной греческой общины района Фенер (Фанар). Патриархату запрещено заниматься политической деятельностью.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)