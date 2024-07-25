Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.07.2024 : 85,41
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.07.2024 : 93,1711
The Hill: Зеленский находится в беспокойном состоянии из-за России и успехов Трампа
  1. Главная
  2. Происшествия

The Hill: Зеленский находится в беспокойном состоянии из-за России и успехов Трампа

Администрация узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского испытывает растущее беспокойство в связи с недавними политическими событиями, как сообщает издание Hill.

Основными факторами, вызывающими тревогу в Киеве, стали недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным, а также возрастающая вероятность возвращения Дональда Трампа на пост президента США в ноябре текущего года.

Ситуация для украинского руководства усугубляется тем, что в случае победы Трампа на выборах, пост вице-президента может занять Джеймс Дэвид Вэнс, известный своей негативной позицией по отношению к Украине.

По мнению авторов статьи, совокупность этих факторов свидетельствует о трансформации геополитического ландшафта, что может вынудить Зеленского пересмотреть свою стратегию и активизировать усилия по налаживанию более тесных контактов с Трампом и его окружением.

Стоит отметить, что ранее Трамп неоднократно заявлял о своем намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной в течение 24 часов в случае своего возвращения на пост президента США.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания, подчеркивал, что данная проблема слишком сложна для такого простого решения.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Патрушев заявил, что дрейфующие мины НАТО в Черном море опасны для судоходства

Патрушев заявил, что дрейфующие мины НАТО в Черном море опасны для судоходства

Помощник главы государства Николай Патрушев в беседе с журналистами "Российской газеты" выразил обеспокоенность ситуацией в Черноморском регионе. По его мнению, НАТО, прикрываясь лозунгами о безопасности, фактически наводнило акваторию вооружениями, поставляемыми Украине.

Читать полностью
Нетаньяху отблагодарил Байдена за полвека поддержки Израиля

Нетаньяху отблагодарил Байдена за полвека поддержки Израиля

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту Америки Джо Байдену за полвека поддержки Иерусалима.

Читать полностью

Общество

Митрополит Илларион смещен с должности из-за дела о домогательстве

Митрополит Илларион смещен с должности из-за дела о домогательстве

В церковных кругах разгорелся скандал, связанный с митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом. Бывший помощник иерарха, Джордж Сузуки, выдвинул против него обвинения в неподобающем поведении. В ответ на это митрополит заявил, что действия Сузуки направлены на получение финансовой выгоды.

Читать полностью
Психофизиолог Пушкарева: стресс негативно сказывается на кишечнике и спине

Психофизиолог Пушкарева: стресс негативно сказывается на кишечнике и спине

Стресс может оказывать негативное влияние на кишечник человека. Кроме того, от страха могут заболеть ноги или руки. Об этом NewsInfo.Ru сообщила психофизиолог, нейропсихолог Татьяна Пушкарева.

Читать полностью

Новости