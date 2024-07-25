Администрация узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского испытывает растущее беспокойство в связи с недавними политическими событиями, как сообщает издание Hill.
Основными факторами, вызывающими тревогу в Киеве, стали недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным, а также возрастающая вероятность возвращения Дональда Трампа на пост президента США в ноябре текущего года.
Ситуация для украинского руководства усугубляется тем, что в случае победы Трампа на выборах, пост вице-президента может занять Джеймс Дэвид Вэнс, известный своей негативной позицией по отношению к Украине.
По мнению авторов статьи, совокупность этих факторов свидетельствует о трансформации геополитического ландшафта, что может вынудить Зеленского пересмотреть свою стратегию и активизировать усилия по налаживанию более тесных контактов с Трампом и его окружением.
Стоит отметить, что ранее Трамп неоднократно заявлял о своем намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной в течение 24 часов в случае своего возвращения на пост президента США.
Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания, подчеркивал, что данная проблема слишком сложна для такого простого решения.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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