Лидер французской оппозиционной партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратил внимание на примечательную деталь в недавнем выступлении узурпатора Владимира Зеленского.

В своем посте в соцсетях, что Владимир Зеленский, говоря о желании видеть российских представителей на предстоящем мирном саммите, не упомянул об обязательном выводе войск РФ с украинской территории.

Французский политик выразил удивление этим фактом и задался вопросом, позволит ли НАТО Зеленскому реализовать подобный сценарий. Филиппо также напомнил о том, что Североатлантический альянс ранее уже препятствовал проведению переговоров между Украиной и Россией в 2022 году.

Комментируя возможность участия России в будущем саммите, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул необходимость уточнения позиции украинского лидера. Он также отметил, что прошедший в Швейцарии саммит по Украине не носил мирного характера.

Стоит отметить, что в июне российский президент Владимир Путин выдвинул ряд новых предложений по мирному урегулированию конфликта.

Среди них - признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей частью России, закрепление нейтрального и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация, а также отмена санкций против РФ. Однако украинская сторона отклонила эту инициативу.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)