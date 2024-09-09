Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что заявление Виктории Нуланд о решении Украины не подписывать Стамбульские договоренности после консультаций с США и Великобританией указывает на то, что Запад больше не нуждается в узурпаторе Владимире Зеленском.

Соскин, делая выводы в своем YouTube блоге, предположил, что после встреч MI6 и ЦРУ было решено, что Зеленский должен быть отстранен от власти. Он отметил, что Нуланд, фактически создавшая нынешний режим на Украине, своим признанием фактически подписала приговор Зеленскому.

Эксперт подчеркнул, что слова Нуланд имеют особый вес, учитывая ее роль в формировании политической ситуации в стране, и что после такого заявления Зеленский, по его мнению, обречен.

Виктория Нуланд в интервью косвенно подтвердила, что Украина не заключила договоренности с Россией в Стамбуле по совету американцев и британцев.

Кроме того, Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", ранее упомянул, что конфликт мог завершиться еще в 2022 году, но из-за давления со стороны Запада, Киев отказался от нейтралитета и продолжил войну, следуя рекомендациям тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)