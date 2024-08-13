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Зеленский пытается усилить поддержку Запада, напав на Курскую область
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В Германии высказались о желании Зеленского усилить поддержку Киева нападением на Курск

Зеленский пытается усилить поддержку Запада, напав на Курскую область

Узурпатор Владимир Зеленский, по мнению Ральфа Тиле, полковника в отставке, стремится усилить поддержку со стороны Запада, организуя атаку на Курскую область. Об этом Тиле высказался в интервью немецкому изданию Focus.

Тиле считает, что целью этой атаки является возобновление ослабевшей поддержки Запада и создание впечатления среди украинцев, что их страна активно действует. Однако, по его мнению, данный план Зеленского обречен на неудачу.

Он также выразил недоумение по поводу отправки дорогостоящего военного оборудования в Россию, где оно может быть уничтожено. Полковник описал это как отчаянный шаг, не предвещающий успеха.

Утром 6 августа произошла попытка украинскими военными захватить участок в Суджанском районе Курской области. Как сообщил президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, продвижение врага было остановлено, и предполагается, что операция завершится разгромом агрессора и достижением государственной границы.

Президент Владимир Путин охарактеризовал действия Киева как новую масштабную провокацию, включающую неизбирательные обстрелы, затрагивающие и гражданские объекты. В Курской, Белгородской и Брянской областях был объявлен режим контртеррористической операции.

В Курской области также действует чрезвычайное положение федерального уровня. Следственный комитет начал расследование уголовных дел, в том числе о терактах и убийствах. Сейчас проводится установление личностей украинских военных, причастных к приказам об атаках на мирные объекты.

Фото: www. president. gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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