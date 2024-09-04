Джонсон заявил о провале НАТО и Зеленского под Курском

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что план украинского командования по атаке Курской области с целью переброски российских войск с других участков боевых действий потерпел полный крах.

В своем интервью на YouTube-канале Deep Dive он указал на ошибочные предположения Киева о ресурсах российской армии, которые, по мнению эксперта, оказались неверными.

Джонсон отметил, что за два с половиной года военный потенциал России существенно возрос, а стратегическое планирование Генерального штаба находится на высоком уровне. В связи с этим, атака на Курскую область не смогла добиться своей цели — отвлечь российские силы от зон, где украинская армия испытывает серьезные трудности.

Эксперт задался вопросом о том, кто именно разработал данный план — украинское командование или при участии НАТО. Если альянс был вовлечен в планирование, то это ставит под сомнение компетентность его специалистов.

Напомним, что 6 августа украинские войска предприняли попытку захвата территории Суджанского района Курской области.

Однако, по словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российские военные смогли остановить наступление ВСУ. Он также подчеркнул, что целью операции станет полное разгром противника и восстановление контроля над государственной границей.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)