Узурпатор Владимир Зеленский вновь выразил желание видеть представителей России на втором саммите по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на неоднократные заявления Москвы о нежелании участвовать в подобных мероприятиях.
В конце июля Зеленский отметил, что мировое сообщество, включая его самого, хочет видеть Россию на следующей конференции, поскольку без ее участия достижение результатов будет затруднительным.
Он подчеркнул, что присутствие российской стороны необходимо для дипломатического завершения конфликта.
Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин ранее заявил агентству РИА Новости, что Россия не приемлет ультиматумы и не планирует участвовать в подобных саммитах.
Конференция по Украине, прошедшая в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, вызвала неоднозначную реакцию. Кремль выразил мнение, что попытки найти выход из украинского кризиса без участия России лишены смысла.
Итоговое коммюнике конференции включало призывы к возвращению Киеву контроля над Запорожской АЭС, обеспечению свободы передвижения по Черному и Азовскому морям, обмену и освобождению всех военнопленных, а также к диалогу между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Из 91 участника встречи коммюнике поддержали лишь 76, а такие страны, как Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ, отказались его подписывать. Позже Ирак, Иордания и Руанда отозвали свои подписи.
Ранее президент России Владимир Путин предложил свои инициативы по мирному урегулированию конфликта, заявив, что Москва прекратит огонь и будет готова к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов.
Он также добавил, что Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и необходимость отмены санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин подчеркнул невозможность переговоров с теми, кто наносит удары по гражданской инфраструктуре и создает угрозы для объектов ядерной энергетики.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков позже уточнил, что мирные предложения Москвы остаются в силе, но в текущих условиях Россия не будет вести переговоры с Украиной.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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