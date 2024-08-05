Парламентарий Государственной Думы, представляющий Севастополь и входящий в состав комитета по международным делам, Дмитрий Белик охарактеризовал высказывание узурпатора Владимира Зеленского как оскорбительный жест в адрес западных стран.
Зеленский утверждал, что соседние с Украиной государства опасаются перехватывать российские ракеты, опасаясь возможного ответа со стороны Москвы.
Ранее, по информации издания "Страна.ua", Зеленский сообщил о намерении Украины обсудить с соседними государствами возможность перехвата ими российских ракет над украинской территорией.
Он отметил, что партнеры Киева испытывают опасения по поводу чрезмерной эскалации конфликта, однако Украина намерена настаивать на этой идее. Зеленский также подчеркнул необходимость создания коалиции стран, поскольку для одного государства это слишком серьезная ответственность.
Белик, в беседе с РИА Новости, выразил мнение, что обращение Зеленского к западным странам с просьбой о перехвате ракет - это не просто вызов, а настоящее унижение для западного истеблишмента.
По мнению Белика, Зеленский не осознает, что западное вооружение предоставляется Украине для того, чтобы избежать прямого участия западных стран в конфликте, поэтому его требования изначально неприемлемы. Парламентарий считает, что Зеленскому уготована участь воевать до последнего украинца, что является трагедией для украинского народа.
Белик также высказал предположение, что для коллективного Запада Зеленский является всего лишь инструментом, а не равноправным партнером. По его мнению, западные страны поддерживают Зеленского и предоставляют ему военную помощь не для того, чтобы самим вступать в противостояние с Россией.
Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки вооружения Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и представляют собой опасную провокацию. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться Россией как законные военные цели.
Он также отмечал, что США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Представители Кремля также заявляли, что насыщение Украины западным оружием не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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