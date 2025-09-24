Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© flickr. com by Rosana Prada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:42

Зелёный сантехник для желудка: как трава помогает кошкам вытаскивать шерсть, словно трос из труб

Зоолог Николь Хьюз доказала, что кошки едят траву для выведения шерсти из желудка

Кошачьи привычки всегда вызывали любопытство, но одна из них особенно интригует и даже шокирует — стремление есть траву, которая чаще всего заканчивается рвотой. На первый взгляд это выглядит нелогично, но недавние исследования позволяют взглянуть на поведение пушистых питомцев иначе.

Почему кошки едят траву

Среди множества гипотез наиболее убедительная связана с избавлением от шерсти, которую кошки проглатывают, ухаживая за собой. Со временем она накапливается в желудке, образуя плотные комки. Чтобы избежать закупорки пищеварительного тракта, животным нужно их удалить, и трава становится своеобразным "инструментом".

Кошки обычно выбирают траву с зазубренными краями и микроскопическими шипиками. Эти структуры надежно сцепляются с шерстью, помогая выводить её вместе с рвотой.

Научные доказательства

Зоолог Николь Хьюз из Хай-Пойнтского университета годами собирала образцы шерсти своих питомцев. Когда в её лаборатории появилась аспирантка Кара Бенсел, исследовательницы решили рассмотреть комки шерсти под электронным микроскопом.

Оказалось, что растительные волокна буквально вплетаются в шерсть: зазубрины и трихомы зацепляются за волоски, словно зубья сантехнического троса, используемого для прочистки труб. При этом паразиты, например круглые черви, значительно крупнее этих микроструктур, поэтому версия о том, что кошки едят траву ради борьбы с ними, выглядит маловероятной.

Генетический анализ показал, что в желудках животных чаще всего встречаются садовые травы и комнатные растения с шероховатой поверхностью, например традесканция. Это говорит о том, что кошки целенаправленно выбирают именно такие растения.

Альтернативные версии

Профессор Бенджамин Харт из Калифорнийского университета в Дэвисе считает, что еда травы может быть эволюционным пережитком. Предки домашних кошек использовали растения для изгнания паразитов, и сегодня инстинкт сохраняется, даже если его практическая функция уменьшилась.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: запрещать кошке полностью контакт с травой.
    Последствие: животное будет искать растения дома, в том числе ядовитые (например, лилии).
    Альтернатива: посадить на подоконнике безопасный овёс или кошачью траву.

  • Ошибка: считать, что поедание травы всегда признак болезни.
    Последствие: ненужные волнения и визиты к ветеринару.
    Альтернатива: наблюдать за общим состоянием животного; если рвота редкая и кошка активна, это норма.

  • Ошибка: давать доступ к декоративным цветам.
    Последствие: возможное отравление.
    Альтернатива: убирать опасные растения и предлагать питомцу специальные травяные смеси.

А что если…

А что если кошка ест траву слишком часто? Это повод обратить внимание на её рацион. Иногда питомцы восполняют недостаток клетчатки. Добавление овощей или специализированного корма может снизить интерес к траве.

Плюсы и минусы привычки

Плюсы Минусы
Помогает выводить шерсть Может вызвать рвоту в неожиданный момент
Стимулирует работу кишечника Опасность отравления декоративными растениями
Нормальное природное поведение Возможен переизбыток травы в рационе

FAQ

Нужно ли отучать кошку от травы?
Нет, если речь идёт о безопасных растениях.

Можно ли купить специальную траву для кошек?
Да, в зоомагазинах продаются наборы овса, пшеницы и ячменя для проращивания.

Почему кошку рвёт после травы?
Это естественный процесс: шерсть и растительные волокна выходят вместе.

Мифы и правда

  • Миф: трава лечит кошек от паразитов.
    Правда: её структура слишком мелкая для этого; вывод шерсти — более вероятная причина.

  • Миф: траву едят только больные кошки.
    Правда: это поведение наблюдается у большинства здоровых животных.

  • Миф: комнатные растения безопасны.
    Правда: многие декоративные цветы токсичны, их стоит убирать.

Исторический контекст

В древности кошки жили рядом с людьми, охотясь на мышей и птиц. Их рацион часто включал шерсть добычи, и именно тогда выработался инстинкт поиска растений для очищения желудка. Поведение сохранилось и у современных домашних питомцев, хотя добычу они уже почти не ловят.

Три интересных факта

  1. Более 70% домашних кошек хотя бы раз в неделю едят траву.

  2. У диких кошек — рысей и львов — тоже замечено это поведение.

  3. Ветеринары рекомендуют предлагать кошкам специальные травы, чтобы защитить их от ядовитых растений в доме.

