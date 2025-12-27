Зелёный напиток, который остаётся навсегда: как матча тихо переписывает цвет улыбки

Популярный чай матча способен окрашивать зубную эмаль сильнее, чем кофе, и этот эффект нередко становится неприятным сюрпризом для любителей напитка. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" рассказала стоматолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Цыбина, пояснив, почему именно матча считается одним из самых "красящих" напитков.

Почему матча так сильно влияет на цвет зубов

По словам врача, ключевая особенность матчи заключается в способе ее приготовления. В отличие от обычного чая, это не настой, а порошок, который полностью размешивается в воде или молоке. В результате человек фактически употребляет взвесь мельчайших частиц с высокой концентрацией пигментов.

"Мелкие частицы порошка с высокой концентрацией пигментов дольше держатся на поверхности зубов, особенно у их шеек и в межзубных промежутках, и прилипают к тонкой белковой пленке на этой зоне. Это делает налет более плотным и заметным", — объяснила стоматолог Екатерина Цыбина.

Такие частицы легко задерживаются в труднодоступных местах, формируя стойкий налет, который со временем становится заметным даже при регулярной гигиене полости рта.

Роль танинов и хлорофилла

Как отметила специалист, важную роль в окрашивании эмали играют танины и хлорофилл. В матче этих веществ содержится особенно много, поэтому пигменты быстро фиксируются на поверхности зубов. Именно они создают основу для изменения цвета эмали после регулярного употребления напитка.

По степени окрашивания матча, по словам врача, превосходит кофе и уступает лишь красному вину. Это делает зеленый чай одним из самых агрессивных напитков для внешнего вида зубов, несмотря на его репутацию полезного продукта.

Почему эффект особенно заметен на светлой эмали

Стоматолог также обратила внимание, что оттенок, который оставляет матча, визуально воспринимается сильнее. Зеленовато-желтый налет заметнее на светлой эмали, чем коричневый тон, который может появляться после кратковременного контакта с кофе.

Поэтому людям с естественно светлым цветом зубов или после отбеливания особенно важно учитывать этот эффект и уделять повышенное внимание уходу за полостью рта при регулярном употреблении матчи.