Сон китов и дельфинов
Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:31

Зелёные убийцы из глубины: как микроскопические водоросли довели до гибели морских гигантов

Учёные обнаружили признаки деменции у дельфинов, выброшенных на берег Флориды — биологи

Для тех, кто любит океан и его обитателей, нет ничего печальнее, чем видеть, как величественный кит или дружелюбный дельфин беспомощно лежит на мелководье, не в силах вернуться в море. Спасатели спешат на помощь, обливают животных солёной водой, прикрывают влажными тканями и ждут прилива, чтобы мягко направить их обратно в волны. Но не всегда удаётся успеть вовремя — нередко морские гиганты уже не подают признаков жизни.

Почему эти умные создания, способные к сложной коммуникации и навигации, внезапно теряют ориентацию и выбрасываются на берег? Учёные десятилетиями ищут ответ на этот вопрос.

Новая гипотеза: "морская деменция"

Исследователи из Флориды и Вайоминга выдвинули версию, которая меняет привычное представление о поведении дельфинов. По их мнению, эти морские млекопитающие могут страдать от неврологических нарушений, схожих с человеческой деменцией. Потеря ориентации и сбой навигации, вероятно, вызваны воздействием токсинов, которые производят цианобактерии — микроскопические водоросли, активно размножающиеся в тёплых и богатых удобрениями водах.

Как яд проникает в организм

Цианобактерии выделяют ряд нейротоксинов, среди которых — β-N-метиламино-L-аланин (BMAA), 2,4-диаминомасляная кислота (2,4-DAB) и N-2-аминоэтилглицин (AEG). Эти соединения губительно воздействуют на клетки мозга, вызывая изменения, характерные для болезни Альцгеймера.

Исследования на животных подтвердили, что при попадании BMAA в организм происходят сбои в работе мозга, нарушается память и способность к обучению. В океане эти токсины поднимаются по пищевой цепочке — от планктона к рыбе, а затем к дельфинам, которые находятся на вершине морской экосистемы.

Что показали анализы афалин

Команда исследователей изучила ткани мозга двадцати дельфинов, выброшенных на берег лагуны Индиан-Ривер во Флориде. Результаты оказались тревожными: у животных выявлены повышенные концентрации бисфенола А и 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты — веществ, связанных с химическим загрязнением воды. В отдельных случаях уровень токсинов превышал норму почти в 3000 раз.

Под микроскопом исследователи нашли в нейронах тех же дельфинов бляшки β-амилоида и патологические структуры тау-белка — классические маркеры нейродегенеративных заболеваний у людей. Дополнительно обнаружили аномалии TDP-43 и активацию сотен генов, которые обычно проявляются при прогрессирующих формах деменции.

"Дельфины — это живой индикатор токсинов в морской среде", — отметил нейрофизиолог из Медицинской школы Университета Майами.

Он добавил, что рост числа подобных случаев заставляет учёных беспокоиться не только за морских животных, но и за людей, живущих в прибрежных районах.

Где корень проблемы

Цветение цианобактерий усиливается из-за глобального потепления и сброса удобрений с ферм. Загрязнённые стоки из озера Окичоби поступают в реки Сент-Люси и Индиан-Ривер, где концентрация токсинов достигает критических значений.

"На Гуаме мы наблюдаем схожую картину: у людей, регулярно употребляющих морепродукты, заражённые цианотоксинами, повышен риск нейродегенеративных нарушений", — добавил биохимик из лаборатории Вайоминга.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сброс удобрений и сточных вод без очистки.
    Последствие: бурное размножение цианобактерий, загрязнение морской экосистемы.
    Альтернатива: строгий контроль за сельскохозяйственными стоками и переход на органические удобрения.

  • Ошибка: отсутствие мониторинга токсинов в водах.
    Последствие: массовое заражение фауны, риск для человека.
    Альтернатива: создание систем регулярного анализа воды и мониторинга цианобактерий.

  • Ошибка: игнорирование сигналов природы — массовых выбросов дельфинов.
    Последствие: утрата целых популяций.
    Альтернатива: экстренные программы спасения и научное наблюдение за миграциями морских млекопитающих.

А что если…

…дельфины действительно болеют деменцией?

Тогда эти животные могут служить "биомоделью" для изучения человеческих неврологических заболеваний. Их наблюдение поможет учёным лучше понять природу болезни Альцгеймера и искать способы профилактики.

…цианобактерии продолжат разрастаться?

При дальнейшем потеплении и избытке удобрений возможно массовое загрязнение прибрежных вод. Это приведёт к новым вспышкам гибели морских животных и усилит риски для здоровья человека.

…мы снизим антропогенное давление?

Сокращение химических стоков и защита водоёмов помогут замедлить распространение токсинов и, возможно, уменьшить случаи дезориентации у морских млекопитающих.

Плюсы и минусы гипотезы

Плюсы Минусы
Позволяет объяснить часть случаев выброса дельфинов Не доказано, что именно токсины вызывают болезнь
Открывает путь к изучению деменции через животных Нужны масштабные исследования и наблюдения
Поднимает вопрос экологической безопасности человека Не все выбросы связаны с токсинами, возможны и другие причины

FAQ

Почему дельфины выбрасываются на берег?

Причин много — от изменения магнитного поля и инфекций до дезориентации, вызванной поражением мозга токсинами.

Опасны ли цианобактерии для человека?

Да. При попадании в организм они могут вызывать отравления, кожные реакции и, по мнению учёных, способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний.

Можно ли предотвратить "цветение" воды?

Частично — да. Для этого нужно контролировать стоки с полей, избегать избыточного использования азотных и фосфорных удобрений, а также следить за температурным режимом водоёмов.

Мифы и правда

  • Миф: дельфины выбрасываются на берег, потому что "самоубиваются".
    Правда: чаще всего причина — дезориентация из-за болезней, токсинов или акустических помех.

  • Миф: токсичные водоросли безвредны для крупных животных.
    Правда: их токсины накапливаются по пищевой цепочке и поражают мозг млекопитающих.

  • Миф: это исключительно природное явление.
    Правда: деятельность человека — главный фактор, ускоряющий размножение цианобактерий.

Исторический контекст

  1. Первые зафиксированные случаи массового выброса китов описаны ещё в античных хрониках.

  2. В 1970-х океанологи стали связывать такие события с шумовым загрязнением и военными сонарными системами.

  3. Сегодня внимание смещено к химическим факторам — токсинам, удобрениям и микропластикам, влияющим на нервную систему морских млекопитающих.

Три интересных факта

  1. Мозг афалины по массе почти равен человеческому и имеет развитые зоны памяти и эмоций.

  2. Дельфины могут распознавать себя в зеркале — это редкая способность, свойственная лишь немногим видам.

  3. Цветение цианобактерий чаще всего наблюдается летом, когда температура воды превышает +25 °C и уровень азота в воде высок.

