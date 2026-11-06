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Макияж глаз
Макияж глаз
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Главная / Красота и здоровье
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 16:02

Глаза меняются без сложного макияжа: какой оттенок теней стал главным акцентом сезона

Зеленые оттенки теней — от оливкового и изумрудного до мятного и нефритового — становятся полноценной альтернативой привычным бежевым и коричневым тонам. Визажисты Тим Куинн, Джейми Гринберг и Кристиан Брисено отмечают, что этот цвет универсален и позволяет гибко регулировать интенсивность макияжа: от едва заметного акцента до драматичного смоки.

Техники нанесения и визуальные эффекты

Для тех, кто только начинает использовать зеленый цвет, оптимальным выбором станет оливковый оттенок. По мнению Джейми Гринберг, его можно нанести одним слоем на все веко, растушевав края, или аккуратно растушевать вдоль линии ресниц для максимально естественного результата.

Другие способы интегрировать цвет в образ:

  • Графичные линии: Кристиан Брисено рекомендует использовать изумрудный лайнер вдоль верхних ресниц в сочетании с черной тушью для вечернего выхода.
  • Световые акценты: нанесение светло-зеленых шиммеров во внутренние уголки глаз освежает взгляд.
  • Металлические текстуры: сплошное покрытие металликом от века до бровей создает выразительный редакторский образ.
  • Цветовой контраст: сочетание светло-зеленого века с синим или бирюзовым пигментом на нижней линии ресниц добавляет взгляду глубины.

Подбор оттенков по цвету глаз

Профессионалы выделяют следующие сочетания для усиления природного цвета радужки:

  • Карие глаза: изумрудные и холодные сине-зеленые тона создают четкий контраст. Для подчеркивания золотистых искр в радужке подходят оливковый и хаки.
  • Голубые глаза: оливковые и приглушенные шалфейные оттенки создают мягкий контраст, не перегружая образ.
  • Зеленые глаза: глубокий лесной зеленый или изумруд в паре с бронзовыми или коричневыми деталями усиливают интенсивность цвета.
  • Ореховые глаза: золотисто-оливковый и мшистый оттенки подчеркивают теплые вкрапления в радужке.

Тренды 2026 года

В ближайшем сезоне актуален минимализм: вместо многослойных переходов в моде один акцентный цвет. Тим Куинн отмечает переход к более утонченному использованию пигмента, например, в виде тонкой линии у корней ресниц с помощью карандаша или влажной кисти. Такой прием позволяет добавить цвет в образ, избегая эффекта тяжелого макияжа.

Рекомендации по сочетанию цветов

Зеленый цвет эффективно взаимодействует с широкой палитрой:

  • Синий и бирюзовый: кобальтовый синий с бледно-зеленым или темно-синий с оливковым.
  • Сливовые тона: сочетание зеленого с цветом баклажана особенно выигрышно смотрится на карих и ореховых глазах.
  • Коричневый и тауп: шоколадные оттенки добавляют глубины, а тауп гармонирует с холодными зелеными тонами.
  • Металлики: античное золото делает оливковый теплее, а серебро придает изумру холодную остроту.
Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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