Две яркие кометы на звёздном небе
Две яркие кометы на звёздном небе
Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:27

Зелёные хвосты над головой — не мираж и не НЛО: что известно о двух кометах, видимых над Россией

Кометы SWAN и Lemmon станут видимы над Россией в октябре 2025 года — Владимир Безуглый

Осень 2025 года подарит жителям России и всего северного полушария уникальное зрелище, которое бывает раз в несколько тысяч лет. На вечернем небе одновременно появятся две яркие кометы — C/2025 R2 SWAN и C/2025 A6 Lemmon. Одна из них — "гостья" из глубин Солнечной системы, возвращающаяся раз в тысячелетия, другая — редкая ретроградная комета с зелёным свечением. Это событие станет настоящим подарком для астрономов и всех, кто любит смотреть на звёзды.

Открытие и особенности "гостьи тысячелетий"

Комета C/2025 R2 (SWAN) была открыта 10 сентября 2025 года украинским астрономом-любителем Владимиром Безуглым. Он использовал инструмент SWAN (Solar Wind ANisotropies) на борту космической обсерватории SOHO. В честь этого прибора и получила своё имя небесная странница.

С момента открытия SWAN заметно прибавила в яркости и теперь видна в бинокль как тусклый, но отчётливый объект. Учёные отмечают, что её можно будет наблюдать весь октябрь — и именно в эти дни комета подойдёт ближе всего к Земле.

"Такое совпадение — увидеть две активные кометы в одном месяце — случается крайне редко. Следующий подобный случай может произойти через тысячелетия", — отметил астроном Владимир Безуглый.

Комета SWAN имеет яркость около 5,5-5,6 звёздной величины, что делает её доступной для наблюдения в бинокль. Под тёмным небом, вдали от городских огней, можно будет различить и хвост длиной около 5°, что сопоставимо с десятью диаметрами полной Луны.

Как рождается сияние кометы

Когда ледяное ядро кометы приближается к Солнцу, температура на его поверхности повышается. Замёрзшие газы — вода, углекислота, метан — начинают сублимироваться, то есть переходить из твёрдого состояния в газ. Газ вместе с частицами пыли образует яркую оболочку — кому, которую солнечный ветер вытягивает в длинный хвост.

Яркость и цвет зависят от состава. В случае SWAN хвост светится мягким зелёным оттенком благодаря газам — в основном молекулам углерода и циана, реагирующим на солнечный ультрафиолет.

Комета Lemmon — изумрудная спутница октября

Пока SWAN движется вблизи созвездий Водолея и Щита, вторая яркая комета — C/2025 A6 (Lemmon) - будет видна в северной части неба, рядом с созвездиями Гончих Псов и Большой Медведицы.

Lemmon открыли ещё в январе 2025 года в американской обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне. Её орбитальный период — около 1350 лет, то есть она вернётся к Солнцу лишь в 3175 году. Эта комета движется в обратном направлении относительно планет — ретроградно, из-за чего её траектория на небе выглядит особенно эффектно.

Она светится изумрудным светом и может достичь яркости 3,5-4,4 звёздной величины. При идеальных условиях Lemmon будет видна невооружённым глазом, особенно в местах с низким световым загрязнением.

Где и когда наблюдать кометы в России

Лучшее время для наблюдений — с 20 октября до конца месяца.

  • Комета SWAN появится вечером над юго-западным горизонтом, проходя через созвездия Стрельца, Щита и Водолея.

  • Комета Lemmon будет видна выше, в районе Гончих Псов и Волопаса, рядом с яркой звездой Арктур.

Сравнение характеристик двух комет

Параметр C/2025 R2 (SWAN) C/2025 A6 (Lemmon)
Дата открытия 10 сентября 2025 Январь 2025
Открыватель Владимир Безуглый Обсерватория Маунт-Леммон (США)
Орбитальный период Несколько тысяч лет 1350 лет
Цвет свечения Зелёный Изумрудно-зелёный
Яркость 5,5-5,6 зв. величины 3,5-4,4 зв. величины
Видимость Вечером над юго-западом В северной части неба
Возможность увидеть невооружённым глазом Только при очень тёмном небе При идеальных условиях

Советы шаг за шагом: как увидеть комету

  1. Выберите место с минимальным световым загрязнением. Чем меньше фонового света, тем лучше виден хвост. Идеально — выехать за город, в поле или к водоёму.

  2. Планируйте наблюдения с 20:00 до 23:00. В это время небо уже достаточно тёмное, а Луна ещё не мешает.

  3. Используйте бинокль или телескоп. Даже небольшой бинокль 10x50 позволит увидеть хвост и зеленоватое свечение.

  4. Найдите ориентиры. Комета SWAN будет проходить недалеко от звёзд Садалмелик и Садалсууд в Водолее, а Lemmon — мимо Кор Кароли и Арктура.

  5. Установите мобильное приложение для звёздного неба. Программы вроде Sky Tonight, Star Walk или Stellarium показывают актуальное положение комет.

  6. Следите за прогнозом погоды. Лучше всего наблюдать при низкой влажности и отсутствии облаков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наблюдать из города.
    Последствие: комета теряется в засветке неба.
    Альтернатива: выезжайте за пределы населённых пунктов хотя бы на 20-30 км.

  • Ошибка: смотреть в направлении Луны.
    Последствие: яркий свет Луны перекрывает слабое свечение хвоста.
    Альтернатива: планируйте наблюдения до восхода или после заката Луны.

  • Ошибка: использовать слишком сильное увеличение.
    Последствие: трудно охватить всю комету целиком.
    Альтернатива: выбирайте бинокль с широким полем зрения — так хвост будет виден полностью.

А что если… не удалось увидеть комету?

Если погодные условия подвели, не стоит расстраиваться. В астрономии регулярно происходят яркие явления — метеорные дожди, полярные сияния, приближения планет. Кроме того, обе кометы будут видимы на онлайн-трансляциях NASA и ESA: можно наблюдать за их движением в прямом эфире с космических телескопов.

Плюсы и минусы наблюдения за кометами

Плюсы Минусы
Возможность увидеть редкое явление своими глазами Зависимость от погоды и освещения
Повышает интерес к астрономии Требует выезда из города
Можно наблюдать даже с минимальным оборудованием Кометы быстро теряют яркость
Отличное событие для фото- и видеосъёмки Видимость ограничена временем суток

FAQ

Когда лучшее время для наблюдения?
С 20 по 31 октября, в часы после заката и до полуночи.

Можно ли увидеть комету без телескопа?
Lemmon — да, при тёмном небе; SWAN — только в бинокль.

Где будет видно лучше всего?
В регионах с чистым небом и низким уровнем светового загрязнения — Алтай, Карелия, Сибирь, Дальний Восток.

Как отличить комету от звезды?
Комета имеет лёгкое размытое свечение и хвост, тогда как звёзды выглядят как чёткие точки.

Когда следующая подобная комета?
Астрономы предполагают, что следующий объект с аналогичной яркостью можно будет увидеть не раньше конца XXI века.

Мифы и правда

  • Миф: кометы предвещают катастрофы.
    Правда: кометы — обычные тела Солнечной системы, не связанные с земными событиями.

  • Миф: хвост кометы состоит из огня.
    Правда: это газ и пыль, подсвеченные Солнцем.

  • Миф: кометы пролетают близко к Земле.
    Правда: даже "близкое" сближение — десятки миллионов километров.

Исторический контекст

Человечество наблюдает кометы с глубокой древности. Самая известная — комета Галлея, которую описывали ещё китайские астрономы более 2000 лет назад. С тех пор кометы стали важной частью научных открытий. Именно их изучение помогло учёным понять, как формировалась Солнечная система: ледяные ядра комет сохраняют вещество, существовавшее ещё при её рождении.

Комета SWAN продолжает эту историю, напоминая, насколько живым и изменчивым остаётся наше небо.

"Кометы — это посланники прошлого, несущие в себе историю Солнечной системы", — подчеркнул астроном Владимир Безуглый.

Три интересных факта

  1. В каждый момент в Солнечной системе движется более тысячи активных комет, но большинство из них слишком тусклые для наблюдения с Земли.

  2. Хвост кометы всегда направлен от Солнца, даже если она движется в противоположном направлении.

  3. Некоторые кометы со временем распадаются и превращаются в метеорные потоки, например Персеиды или Леониды.

