Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фрукты
Фрукты
© unsplash.com by Freysteinn G. Jonsson is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:00

Зеленые, спелые и всегда свежие: как правильно хранить и не переплатить за продукты с коротким сроком хранения

Бананы лучше покупать по одному, чтобы избежать перезревания — Ольга Матвеева

Составить идеальную продуктовую корзину — задача не из лёгких, особенно когда речь идёт о "капризных" продуктах с ограниченным сроком хранения. Авокадо, бананы, ягоды и зелень — эти товары часто либо залеживаются в холодильнике, либо оказываются выброшенными через день после покупки. О том, как правильно выбирать и хранить такие продукты, рассказала финансовый консультант сервиса "Пакет" от X5 Ольга Матвеева в интервью Life.ru.

Как правильно выбрать авокадо

Авокадо — это один из самых непредсказуемых продуктов в холодильнике. Чтобы избежать ситуаций с перезревшими плодами, лучше всего приобретать несколько авокадо разной степени зрелости. Твёрдые плоды можно оставить для дозревания, а мягкие — употребить в ближайшие дни. Спелый авокадо должен быть упругим, но не слишком мягким.

"При покупке такого своеобразного товара стоит проанализировать реальный объём, который съедается в вашем доме за несколько дней. Из-за ограниченного срока хранения закупаться впрок смысла нет", — пояснила Ольга Матвеева.

Незрелые авокадо следует хранить при комнатной температуре, а после того как они созреют, их стоит убрать в холодильник. Это замедлит процесс перезревания. Если плод уже разрезан, его можно сохранить свежим на несколько дней, сбрызнув мякоть лимонным соком и завернув в плёнку или поместив в герметичный контейнер.

Почему бананы лучше покупать по отдельности

Бананы, как и авокадо, требуют внимательного подхода. Эти фрукты быстро дозревают, а потом начинают перезревать, особенно если их хранить связкой. Чтобы замедлить этот процесс, можно разделить бананы и обернуть их ножки пищевой плёнкой. Хранить их лучше при комнатной температуре в тёмном месте — так кожура останется целой, а мякоть не потеряет вкуса.

"Хранение в холодильнике не рекомендуется по эстетическим соображениям — кожура темнеет, хотя мякоть остаётся съедобной", — уточнила Матвеева.

Лучше покупать бананы в таком количестве, которое можно съесть в течение двух-трёх дней.

Как правильно хранить ягоды

Ягоды — такие продукты, которые не терпят влажности. Поэтому при покупке малины, клубники или голубики стоит обращать внимание на упаковку. Ягоды на развес или в упаковках с небольшими дырочками обеспечивают лучшую вентиляцию, что препятствует образованию конденсата.

"Мыть ягоды сразу после покупки не стоит — это ускоряет появление плесени", — предостерегает эксперт.

Перебрав ягоды, их следует хранить в холодильнике в контейнере с бумажным полотенцем, которое поможет впитать лишнюю влагу. Также полезно помнить, что в тёплое время года ягоды выгоднее и вкуснее покупать свежими, а зимой — замороженными.

Зелень: как сохранить свежесть

Зелень не так уж отличается от цветов: чтобы она дольше оставалась свежей, лучше всего хранить её, как букет. Просто поставьте стебли в воду и накройте пакетом. Если такой вариант не подходит, можно завернуть зелень в слегка влажное полотенце и убрать в овощной отсек холодильника. Также полезно выбирать зелень в горшочках, так как она дольше сохраняет свежесть.

Не забывайте также следить за акциями в магазинах — часто можно приобрести зелень по специальным предложениям, и это будет выгодно.

Планирование покупок

Основной совет Ольги Матвеевой заключается в том, что покупка "капризных" продуктов требует не объёма, а точного расчёта. Чем точнее спланировано меню, тем меньше вероятность, что продукты испортятся. Такой подход не только помогает сэкономить семейный бюджет, но и сокращает пищевые отходы.

"Покупка "капризных" продуктов требует не объёма, а расчёта", — заключила Матвеева.

Программы лояльности и кешбэк-сервисы могут сделать процесс покупки этих продуктов ещё более приятным. Накопленные баллы можно потратить на фрукты и овощи, всегда покупая свежие товары без переплат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физические упражнения снизили симптомы депрессии — CDSR сегодня в 3:57
Без рецептов и кабинетов: простое действие заставляет депрессию отступать шаг за шагом

Регулярные физические упражнения всё чаще рассматривают как реальный способ снизить симптомы депрессии и дополнить терапию без лекарств и сложных схем лечения.

Читать полностью » Боль на морозе запускает защитный сигнал организма от обморожений — Здоровье Mail вчера в 22:17
Руки и ноги отключаются первыми: мороз запускает защитный режим, о котором мало кто думает

Почему холод вызывает боль и усиливает ломоту зимой — дело не только в погоде. Нервные "датчики", сосуды и суставы реагируют иначе, чем летом.

Читать полностью » Регулярный гель-лак истончает ногтевую пластину — врачи вчера в 18:42
Гель-лак казался спасением — последствия догнали позже: вот что происходит

Гель-лак радует стойкостью и блеском, но может ослаблять ногти. Разбираемся, в чём риск и как восстановить ногтевую пластину без лишнего вреда.

Читать полностью » Экстренная помощь в Москве стала быстрее и эффективнее — мэр Сергей Собянин вчера в 18:06
Больницы стали похожи на центры управления: что изменилось в московском здравоохранении в 2025 году

Новые больницы, флагманские центры и современные стандарты экстренной помощи изменили столичную медицину в 2025 году.

Читать полностью » Операции на сердце в России стали значительно безопаснее — академик РАН Бокерия вчера в 17:57
То, что раньше пугало, стало рутиной: как изменилась хирургия сердца

Современная аппаратура и опыт врачей сделали операции на сердце в России значительно безопаснее, изменив подход к кардиохирургии.

Читать полностью » Нарушения работы ЖКТ вызывают вздутие и газообразование — гастроэнтерологи вчера в 10:29
Живот бурлит, кожа тускнеет, силы тают: 7 тревожных признаков, что ЖКТ работает на износ

Вздутие, усталость, тревожность и проблемы с кожей могут быть связаны между собой. Как кишечник подает сигналы о сбоях и почему их важно не игнорировать.

Читать полностью » Детокс-диеты после праздников не ускоряют очищение организма — эндокринолог Зухра Павлова вчера в 6:16
Лёгкость приходит не от очищения: детокс-программы дают эффект, который быстро исчезает

После праздников детокс-диеты снова в тренде, но врачи предупреждают: соковые схемы и голодание не очищают организм и могут навредить здоровью.

Читать полностью » Недостаточно мокрые волосы снижают эффективность мытья — трихологи вчера в 2:23
Мыла голову каждый день — волосы всё равно выглядели плохо: причина оказалась в мелочи

Мытьё головы может портить волосы, если допускать ошибки. Рассказываем, какие привычки мешают блеску и как превратить обычную процедуру в полноценный уход.

Читать полностью »

Новости
Наука
Алгоритмы усилили уверенность в ошибочных ответах — Гивон Баг психолог
Еда
Готовые тарталетки с красной рыбой можно хранить в холодильнике до 3 часов — повар
Авто и мото
Соль и реагенты вызывают коррозию кузова за два сезона — автоэксперт
Туризм
Куркума используется не только в кулинарии, но и в свадебных обрядах — Vogue
Питомцы
Соседство с человеком снизило агрессивность бурых медведей — MBE
Наука
Ледник Туэйтса начал разрушаться быстрее — Phys.org
Общество
Юрист связала ошибки взыскания с совпадением имени и фамилии — Анастасия Ляпунова
ДФО
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесли с 10-го на 15-е — зампред комитета ГД Сергей Колунов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet