Зеленые, спелые и всегда свежие: как правильно хранить и не переплатить за продукты с коротким сроком хранения

Составить идеальную продуктовую корзину — задача не из лёгких, особенно когда речь идёт о "капризных" продуктах с ограниченным сроком хранения. Авокадо, бананы, ягоды и зелень — эти товары часто либо залеживаются в холодильнике, либо оказываются выброшенными через день после покупки. О том, как правильно выбирать и хранить такие продукты, рассказала финансовый консультант сервиса "Пакет" от X5 Ольга Матвеева в интервью Life.ru.

Как правильно выбрать авокадо

Авокадо — это один из самых непредсказуемых продуктов в холодильнике. Чтобы избежать ситуаций с перезревшими плодами, лучше всего приобретать несколько авокадо разной степени зрелости. Твёрдые плоды можно оставить для дозревания, а мягкие — употребить в ближайшие дни. Спелый авокадо должен быть упругим, но не слишком мягким.

"При покупке такого своеобразного товара стоит проанализировать реальный объём, который съедается в вашем доме за несколько дней. Из-за ограниченного срока хранения закупаться впрок смысла нет", — пояснила Ольга Матвеева.

Незрелые авокадо следует хранить при комнатной температуре, а после того как они созреют, их стоит убрать в холодильник. Это замедлит процесс перезревания. Если плод уже разрезан, его можно сохранить свежим на несколько дней, сбрызнув мякоть лимонным соком и завернув в плёнку или поместив в герметичный контейнер.

Почему бананы лучше покупать по отдельности

Бананы, как и авокадо, требуют внимательного подхода. Эти фрукты быстро дозревают, а потом начинают перезревать, особенно если их хранить связкой. Чтобы замедлить этот процесс, можно разделить бананы и обернуть их ножки пищевой плёнкой. Хранить их лучше при комнатной температуре в тёмном месте — так кожура останется целой, а мякоть не потеряет вкуса.

"Хранение в холодильнике не рекомендуется по эстетическим соображениям — кожура темнеет, хотя мякоть остаётся съедобной", — уточнила Матвеева.

Лучше покупать бананы в таком количестве, которое можно съесть в течение двух-трёх дней.

Как правильно хранить ягоды

Ягоды — такие продукты, которые не терпят влажности. Поэтому при покупке малины, клубники или голубики стоит обращать внимание на упаковку. Ягоды на развес или в упаковках с небольшими дырочками обеспечивают лучшую вентиляцию, что препятствует образованию конденсата.

"Мыть ягоды сразу после покупки не стоит — это ускоряет появление плесени", — предостерегает эксперт.

Перебрав ягоды, их следует хранить в холодильнике в контейнере с бумажным полотенцем, которое поможет впитать лишнюю влагу. Также полезно помнить, что в тёплое время года ягоды выгоднее и вкуснее покупать свежими, а зимой — замороженными.

Зелень: как сохранить свежесть

Зелень не так уж отличается от цветов: чтобы она дольше оставалась свежей, лучше всего хранить её, как букет. Просто поставьте стебли в воду и накройте пакетом. Если такой вариант не подходит, можно завернуть зелень в слегка влажное полотенце и убрать в овощной отсек холодильника. Также полезно выбирать зелень в горшочках, так как она дольше сохраняет свежесть.

Не забывайте также следить за акциями в магазинах — часто можно приобрести зелень по специальным предложениям, и это будет выгодно.

Планирование покупок

Основной совет Ольги Матвеевой заключается в том, что покупка "капризных" продуктов требует не объёма, а точного расчёта. Чем точнее спланировано меню, тем меньше вероятность, что продукты испортятся. Такой подход не только помогает сэкономить семейный бюджет, но и сокращает пищевые отходы.

"Покупка "капризных" продуктов требует не объёма, а расчёта", — заключила Матвеева.

Программы лояльности и кешбэк-сервисы могут сделать процесс покупки этих продуктов ещё более приятным. Накопленные баллы можно потратить на фрукты и овощи, всегда покупая свежие товары без переплат.