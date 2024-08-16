Западные страны начали кампанию по дискредитации нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы избавиться от него. Такое заявление сделал экс-разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер в эфире Ask the Inspector.

"От Зеленского избавятся. Я думаю, это начало публичной дискредитации Зеленского, чтобы он не смог оставаться у власти", — считает американский эксперт.

В качестве аргумента своих слов Риттер привел в пример, что именно сейчас западные СМИ начали говорить о причастности Зеленского к теракту на "Северных потоках". Экс-морпех считает, что Запад может заменить главу киевского режима на другого человека, который будет беспрекословно выполнять все распоряжения.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщали, что на Западе готовят замену Зеленского. И в качестве замены рассматривается экс-глава МВД Украины Арсен Аваков.

Фото: president.gov.ua