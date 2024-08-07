Призывы президента (по мнению Запада) Украины Владимира Зеленского к другим странам помочь Киеву сбивать российские ракеты над украинской территорией могут привести к полномасштабной войне. Такое заявление сделал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для издания InfoBRICS.
"Эта украинская риторика требует действий, которые легко могут привести к тому, что конфликт выйдет из-под контроля и перейдет точку невозврата", — говорится в публикации Лейроса.
Он считает, что Зеленский намерен пойти на такие шаги из-за того, что украинская армия терпит неудачу в зоне боевых действий, а также надеется, что таким способом ему удастся втянуть страны НАТО в конфликт на Украине.
Напомним, что во время анонса прибытия западных истребителей четвертого поколения F-16 на одном из аэродромов Зеленский рассказал журналистам о том, что Киев будет вести переговоры касательно вопроса о сбитии ракет ВС РФ над Украиной.
Фото: flickr/President Of Ukraine
Конституционный суд Таиланда ликвидировал главную оппозиционную партию страны
Суд Таиланда вынес решение о ликвидации главной оппозиционной партии за попытку дискредитации монархии
FT: США пригрозили Турции последствиями, если не будет ограничен экспорт в РФ
Соединенные Штаты начали грозить Турции за сотрудничество с Россией.
Михаил Галустян показал встречу с семьëй после долгой разлуки
Прилетевший из Колумбии комик Михаил Галустян опубликовал фото с женой и детьми.
В Эрмитаж передали археологические находки из Крыма
В Государственный Эрмитаж передали на реставрацию археологические находки, недавно найденные на раскопках Херсонеса