Призывы президента (по мнению Запада) Украины Владимира Зеленского к другим странам помочь Киеву сбивать российские ракеты над украинской территорией могут привести к полномасштабной войне. Такое заявление сделал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для издания InfoBRICS.

"Эта украинская риторика требует действий, которые легко могут привести к тому, что конфликт выйдет из-под контроля и перейдет точку невозврата", — говорится в публикации Лейроса.

Он считает, что Зеленский намерен пойти на такие шаги из-за того, что украинская армия терпит неудачу в зоне боевых действий, а также надеется, что таким способом ему удастся втянуть страны НАТО в конфликт на Украине.

Напомним, что во время анонса прибытия западных истребителей четвертого поколения F-16 на одном из аэродромов Зеленский рассказал журналистам о том, что Киев будет вести переговоры касательно вопроса о сбитии ракет ВС РФ над Украиной.

Фото: flickr/President Of Ukraine