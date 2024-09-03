Economist: у Зеленского будет последняя возможность добиться одобрения ударов по РФ

Визит нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты станет последней возможностью добиться от своего американского коллеги Джо Байдена одобрения на удары по территории России западным дальнобойным оружием. Об этом сообщает издание The Economist.

"Зеленскому скоро представится последний шанс убедить Байдена сменить свой подход до его ухода с должности во время их встречи в Нью-Йорке на следующей неделе", — говорится в британском журнале.

В статье отмечается, что украинская сторона все больше недовольна тем, что Вашингтон по-прежнему запрещает Киеву бить дальнобойным западным оружием по территории РФ.

Напомним, что во время недавнего интервью главы Минобороны Украины Рустема Умерова телеканалу CNN, он заявлял, что страна надеется на то, что запрет на применением дальнобойных ракет ATACMS по России будет снят.

Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website