Просьба нелегитимного, по мнению России, президента Украины Владимира Зеленского о поставках Киеву более ста истребителей F-16 выглядят нелепо после недавней гибели одного из лучших пилотов ВСУ. Соответствующее заявление сделал офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
"Зеленский утверждает, что им необходимо в общей сложности 100 (истребителей — Прим.), но где они возьмут пилотов — никто не знает, особенно если это (крушение — Прим.) было ошибкой вашего лучшего пилота", — заявил военный эксперт.
По его словам, попытка западных инструкторов пересадить летчиков украинской армии, которые летали на советских моделях самолетов, на истребители четвертого поколения F-16, была плохой идеей. Он напомнил, что в Соединенных Штатах летчики обучаются минимум два года.
В четверг издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорилось, что один из поставленных Украине F-16 разбился. Уточняется, что это произошло из-за ошибки пилота. Позже крушение самолета подтвердили в Генеральном штабе ВСУ, добавив, что пилот также погиб.
После этого Зеленский заявил, что Киеву необходимо около 160 истребителей.
Фото: dvidshub.net/Airman 1st Class Taylor Queen
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