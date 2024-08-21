Президент Украины Владимир Зеленский (Россия не признает его легитимность) подготовил уже все необходимое для того, чтобы покинуть свою страну из-за наступления российской армии на Донбассе. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Он утверждает, что непризнанный глава государства уже перевел все свои деньги на банковские счета в других странах, а также купил недвижимость в Италии. Помимо этого, как утверждает Макгрегор, у Зеленского еще имеется квартира во Флориде, недалеко от Орландо. При этом стоит отметить, что никаких доказательств наличия всего этого у Зеленского аналитик не привел.
"Он готов к побегу", — заявил американский эксперт.
Кроме того, Макгрегор считает, что когда Зеленский поймет, что российская армия уже приближается, то он сразу же соберет вещи, сядет в самолет и покинет страну. Экс-советник главы Пентагона не исключил, что все может произойти по "афганскому сценарию".
Фото: flickr/President Of Ukraine
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