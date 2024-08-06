Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский перестал верить в победу и хочет мира

Украинское руководство хочет заключить мир, потому что перестало верить в победу. Такое заявление сделал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос во время интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей".

Так офицер в отставке прокомментировал недавние слова нелегитимного президента Владимира Зеленского о том, что планируется подготовить основу для "справедливого" окончания конфликта в 2024 году.

Кривонос подчеркнул, что перестал слышать слово "победа" от Зеленского и высокопоставленных чиновников.

"Я слышу желание о мире, но я абсолютно не слышу слова "победа" из уст руководства Украины последние полгода", - заявил генерал.

Он напомнил о том, что украинская сторона уже потеряла 20% своей территории, которую невозможно будет вернуть. Из-за этого "победа Украины в этом году" точно невозможно, и закончить конфликт таким образом будет нельзя.

Фото: president.gov.ua