Российская армия нанесла удар по бункеру в районе "Сумхимпрома" в Сумской области, где Владимир Зеленский проводил совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
"Пишут, что по бункеру на территории "Сумхимпрома" в Сумах, где Зеленский сегодня проводил совещание с командным составом группировки ВСУ и Сырским, только что нанесен ракетный удар",
- написал Котенок.
Стоит отметить, что 22 августа нелегитимный президент Украины Владимир Зеенский посетил Сумскую область, которая граничит с Курской областью Об этом сообщал сам Зеленский. Он провел совещание с командным составом ВСУ, в том числе Сырским.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской области.
Фото: president.gov.ua
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