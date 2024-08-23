Стало известно об ударе по Сумской области, где Зеленский проводил совещание

Военкор Котенок сообщил об ударе по бункеру, где Зеленский проводил совещание с Сырским

Российская армия нанесла удар по бункеру в районе "Сумхимпрома" в Сумской области, где Владимир Зеленский проводил совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

"Пишут, что по бункеру на территории "Сумхимпрома" в Сумах, где Зеленский сегодня проводил совещание с командным составом группировки ВСУ и Сырским, только что нанесен ракетный удар",

- написал Котенок.

Стоит отметить, что 22 августа нелегитимный президент Украины Владимир Зеенский посетил Сумскую область, которая граничит с Курской областью Об этом сообщал сам Зеленский. Он провел совещание с командным составом ВСУ, в том числе Сырским.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской области.

Фото: president.gov.ua