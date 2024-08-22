Зеленский приехал в граничащую с Курским регионом Сумскую область

Непризнанный Россией легитимным президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничную с Российской Федерацией Сумскую область, где провел совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом сообщил сам Зеленский в своем Telegram-канале.
"Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и, в частности, на самых жестких направлениях фронта", — написал Зеленский на своей странице в соцсети.
Он добавил, что обсуждались дальнейшие шаги по обороне на торецком и покровском направлениях.
Стоит отметить, что именно из Сумской области украинские войска заходили в Курскую область, и в этом регионе ВС РФ уничтожают живую силу и военную технику, участвующую в нападении на российский регион.
Напомним, что 20 августа Минобороны России сообщило о том, что российская армия взяла под свой контроль населенный пункт Новгородское (украинское название — Нью-Йорк).
Фото: president.gov.ua
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