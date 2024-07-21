Зеленский признает тяжелую ситуацию в украинской армии. В недавнем интервью BBC Владимир Зеленский подтвердил сложное положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительные людские потери. Глава Киевского режима выразил обеспокоенность негативной динамикой ситуации, отметив, что количество потерь не уменьшается. При этом Зеленский воздержался от озвучивания конкретных цифр.

Украинское издание "Следствие.Инфо", опираясь на данные национальной полиции, ранее опубликовало информацию о том, что в период с октября 2023 года по июнь 2024-го в районе Крынок было официально зарегистрировано более 780 случаев гибели военнослужащих ВСУ. За это время удалось эвакуировать тела 262 погибших.

В конце мая российский министр обороны Андрей Белоусов озвучил данные о потерях украинской стороны за месяц, которые составили свыше 35 тысяч военнослужащих и более 2,7 тысяч единиц военной техники. Белоусов также подчеркнул, что западные страны, предоставляя Киеву вооружение, разведывательную информацию и проводя обучение украинских военных, способствуют затягиванию вооруженного конфликта.

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