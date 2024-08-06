В 2024 году нужно подготовить базу для того, чтобы положить конец конфликту с российской стороной. Такое заявление сделал незаконный президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения 5 августа.

"Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году", — заявил бывший шоу-мен в видеообращении в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что в своем недавнем интервью Зеленский заявлял о том, что если весь мир действительно хочет участия в конференции по урегулированию украинского конфликта, то Киев не может быть против этого.

Напомним, что во время встречи с руководством МИД России президент Владимир Путин озвучил инициативы, которые могут приблизить стороны к переговорному процессу: вывод ВСУ со всех новых российских регионов и нейтральный статус страны. При этом высокопоставленные российские чиновники, в том числе сам глава государства неоднократно заявляли о том, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, в то время как на Украине действует закон за запрет ведения диалога с действующим российским руководством.

Фото: president.gov.ua/ Mykhaylo Markiv/The Presidential Administration of Ukraine