В 2024 году нужно подготовить базу для того, чтобы положить конец конфликту с российской стороной. Такое заявление сделал незаконный президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения 5 августа.
"Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году", — заявил бывший шоу-мен в видеообращении в своем Telegram-канале.
Стоит отметить, что в своем недавнем интервью Зеленский заявлял о том, что если весь мир действительно хочет участия в конференции по урегулированию украинского конфликта, то Киев не может быть против этого.
Напомним, что во время встречи с руководством МИД России президент Владимир Путин озвучил инициативы, которые могут приблизить стороны к переговорному процессу: вывод ВСУ со всех новых российских регионов и нейтральный статус страны. При этом высокопоставленные российские чиновники, в том числе сам глава государства неоднократно заявляли о том, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, в то время как на Украине действует закон за запрет ведения диалога с действующим российским руководством.
Фото: president.gov.ua/ Mykhaylo Markiv/The Presidential Administration of Ukraine
На Украине признали невозможность вернуть Крым в ближайшие 10 лет
Глава медслужба батальона "Волки Да Винчи" усомнилась в возможности вернуть Крым в ближайшее десятилетие.
Экс-министр молодежи Молдавии Цыку: правящая партия разворовывает средства ЕС
Правоцентристская молдавская партия "Действие и солидарность", которая разделяет и продвигает доктрину социального либерализма, единолично управляет денежными средствами, которые были получены от Европейского союза для поддержки граждан. Бывший министр молодёжи и спорта Республики Молдова Октавиан Цыку уверяет, что эти средства расхищают. Об этом он сообщил молдавскому универсальному информационному телевизионному каналу Rlive.
Анна Заворотнюк показала фото с бабушкой на гендер-пати: "Художница моя"
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк показала самое милое гендер-пати с бабушкой.
Сергей Лазарев бросил курить электронные сигареты благодаря сыну
Певец Сергей Лазарев признался, что благодаря сыну перестал курить электронные сигареты.