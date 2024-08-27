Украина рассчитывает на то, что конфликт будет решен путем диалога. Однако для этого нужны сильные позиции. Такое заявление сделал нелегитимный по мнению России президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

"Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога", — заявил Зеленский.

Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин после вторжения украинской армии в Курскую область 6 августа сообщил, что ни о каких переговорах речи идти не может.

В свою очередь, нелегитимный глава украинского государства заявлял, что нападение ВСУ на российский регион, является якобы "частью военно-дипломатической операции". Однако он отказался называть, какие цели у таких действий.

Фото: president.gov.ua