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Зеленскому предстоит рассмотреть петицию о наказании офицеров ВСУ за большие потери
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На Украине хотят привлечь к ответственности офицеров ВСУ за большие потери

Зеленскому предстоит рассмотреть петицию о наказании офицеров ВСУ за большие потери

На сайте нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, в которой автор требует наказать офицеров ВСУ за огромные потери в подразделениях. Публикация уже набрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения.

В тексте петиции говорится, что приказы и действия украинских командиров очень часто приводят к гибели военнослужащих.

"Прошу рассмотреть введение ответственности за такие случаи и сделать прозрачным для общества (насколько это возможно в данной ситуации) процесс расследования таких дел", — говорится в тексте обращения.

В качестве примера автор петиции привел случай со 128-й бригадой, когда на подконтрольной Киеву части Запорожской области было построение военных ВСУ для награждения. Причем мероприятие проводилось в непосредственной близости от зоны боевых действий. В результате по ним был нанесен удар. По разным оценкам там погибли около 30 человек, еще свыше 50 получили ранения.

Фото: president.gov.ua

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