Разговоры о мире на территории Украины нужны больше всему миру, чем нелегальному президенту Владимиру Зеленскому. Такое заявление сделал старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин в комментарии РИА Новости.
"Разговоры о мире нужны и Зеленскому, и Западу. Причем Зеленскому в меньшей степени", — утверждает эксперт.
По его словам, Зеленский должен реагировать на меняющиеся настроения в обществе, однако он понимает, что в случае окончания боевых действий и достижения Россией всех целей спецоперации, он будет вынужден покинуть президентское кресли и вовсе исчезнуть из политики.
При этом прямых намерений Запада урегулировать конфликт на территории Украины нет, так как поставки оружия Киеву продолжаются и набирают обороты.
Фото: president.gov.ua
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