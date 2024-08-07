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Преподаватель МГИМО Зудин: разговоры о мире нужны больше Западу, чем Зеленскому
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Российский политолог рассказал, кому мир на Украине нужен больше всего

Преподаватель МГИМО Зудин: разговоры о мире нужны больше Западу, чем Зеленскому

Разговоры о мире на территории Украины нужны больше всему миру, чем нелегальному президенту Владимиру Зеленскому. Такое заявление сделал старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин в комментарии РИА Новости.

"Разговоры о мире нужны и Зеленскому, и Западу. Причем Зеленскому в меньшей степени", — утверждает эксперт.

По его словам, Зеленский должен реагировать на меняющиеся настроения в обществе, однако он понимает, что в случае окончания боевых действий и достижения Россией всех целей спецоперации, он будет вынужден покинуть президентское кресли и вовсе исчезнуть из политики.

При этом прямых намерений Запада урегулировать конфликт на территории Украины нет, так как поставки оружия Киеву продолжаются и набирают обороты.

Фото: president.gov.ua

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