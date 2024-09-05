Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" объяснил отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы недостаточной активностью в продвижении интересов киевского режима. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

По информации источника, причиной отставки стало то, что Кулебе не хватает энергии для активного содействия в поставках оружия. Также на встрече обсуждался возможный переход Ольги Стефанишиной, ранее подавшей в отставку с поста вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, на новую должность.

На этой неделе спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец и вице-премьер Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. Позже стало известно, что и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также решил уйти в отставку.

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