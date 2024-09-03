Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский маловероятно, что сможет снизить верхнюю планку возраста по мобилизации с 60 до 50 лет. Наоборот, мобилизационные мероприятия будут только жестче. Такое мнение в беседе с "Известиями" выразил историк Руслан Калинчук.

На сайте Зеленского появилась петиция, в которой автор призывает снизить мобилизационный возраст для мужчин с 60 лет до 50 лет. Ее уже подписали 25,7 тысяч человек при необходимых 25 тысяч для рассмотрения Зеленским.

Калинчук считает, что его удивляет формулировка, с которой автор петиции обратился к главе киевского режима.

"То есть то, что 60-летний дедушка не сможет выдержать физические нагрузки, нормально окопаться и бежать в атаку, а потому станет легкой мишенью, — не аргумент", — заявил эксперт.

Кроме того, аналитик не исключил, что эта петиция может быть уловкой для украинцев, которая их готовит к еще более жестким методам мобилизации. Например, как считает историк, Киев может пойти на крайние меры и понизить нижнюю планку по мобилизационному призыву для людей младше 25 лет.

Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website