Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский маловероятно, что сможет снизить верхнюю планку возраста по мобилизации с 60 до 50 лет. Наоборот, мобилизационные мероприятия будут только жестче. Такое мнение в беседе с "Известиями" выразил историк Руслан Калинчук.
На сайте Зеленского появилась петиция, в которой автор призывает снизить мобилизационный возраст для мужчин с 60 лет до 50 лет. Ее уже подписали 25,7 тысяч человек при необходимых 25 тысяч для рассмотрения Зеленским.
Калинчук считает, что его удивляет формулировка, с которой автор петиции обратился к главе киевского режима.
"То есть то, что 60-летний дедушка не сможет выдержать физические нагрузки, нормально окопаться и бежать в атаку, а потому станет легкой мишенью, — не аргумент", — заявил эксперт.
Кроме того, аналитик не исключил, что эта петиция может быть уловкой для украинцев, которая их готовит к еще более жестким методам мобилизации. Например, как считает историк, Киев может пойти на крайние меры и понизить нижнюю планку по мобилизационному призыву для людей младше 25 лет.
Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website
Апелляционная палата Кишинева перенесла рассмотрение дела Боли на 10 число
Корреспондент РИА Новости сообщает, что Апелляционная палата Кишинева назначила на 10 сентября рассмотрение дела о допуске депутата парламента Василия Боли к участию в предстоящих президентских выборах в Молдавии.
Новый котенок Великобритании будет подчинятся Ларри
Новый котенок премьера Кира Стармера будет подчиняться главному мышелову Великобритании - коту Ларри, который живет в резиденции на Даунинг-стрит, сообщает официальный аккаунт Ларри.
Станислав Садальский рассказал о своём необычном завтраке: "Но я же не животное"
Актёр Станислав Садальский объяснил, как отличается его завтрак дома и когда он в разъездах.
Леди Гага и Майкл Полански не скрывали чувств на Венецианском кинофестивале
Леди Гага прибыла на Венецианский кинофестиваль вместе со своим женихом Майклом Полански, продемонстрировав помолвочное кольцо с большим бриллиантом.