Украина не информировала западных союзников о намерении провести операцию в Курской области, потому что власти боялись, что о ней узнает российская сторона. Такое заявление сделал нелегитимный президент Владимир Зеленский, слова которого передает телеканал NBC.
"Мы не информировали очень много институтов и в нашем государстве, внутри государства. Понимаете, это война, и утечка информации — она постоянная", — заявил глава киевского режима.
Политик добавил, что администрация действующего президента США Джо Байдена не была проинформирована не только по причине человеческого фактора, но и из-за средств связи.
Зеленский напомнил о провальном летнем контрнаступлении ВСУ в 2023 году, когда все планы по действиям Киева были известны ВС РФ из-за большой рекламной компании. В результате российская армия смогла к этому подготовиться и отразить наступление.
Напомним, что ранее бывший шоумен опроверг появившуюся информацию о том, что Украина хочет использовать вылазку ВСУ в Курскую область для "усиления переговорной позиции".
Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website
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