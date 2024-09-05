Украина не информировала западных союзников о намерении провести операцию в Курской области, потому что власти боялись, что о ней узнает российская сторона. Такое заявление сделал нелегитимный президент Владимир Зеленский, слова которого передает телеканал NBC.

"Мы не информировали очень много институтов и в нашем государстве, внутри государства. Понимаете, это война, и утечка информации — она постоянная", — заявил глава киевского режима.

Политик добавил, что администрация действующего президента США Джо Байдена не была проинформирована не только по причине человеческого фактора, но и из-за средств связи.

Зеленский напомнил о провальном летнем контрнаступлении ВСУ в 2023 году, когда все планы по действиям Киева были известны ВС РФ из-за большой рекламной компании. В результате российская армия смогла к этому подготовиться и отразить наступление.

Напомним, что ранее бывший шоумен опроверг появившуюся информацию о том, что Украина хочет использовать вылазку ВСУ в Курскую область для "усиления переговорной позиции".

Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website