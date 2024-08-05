Украинский олигарх подал иск против Зеленского

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ подал иск против Владимира Зеленского. Новый документ оспаривает применение против бизнесмена персональных санкций, которые были введены президентом Украины (по версии Запада). Об этом сообщает издание "Главком".

Исковое заявление Верховный суд Украины принял к рассмотрению 29 июля.

В отношении Фирташа было применено 11 видов санкций сроком на 10 лет — до июня 2034 года. Так, бизнесмену заблокировали активы, запретили проводить торговые операции, полеты и перевозки по территории Украины, а также выводить капитал за пределы государства и другие ограничения.

По информации издания, в июне 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вводил против Фирташа персональные санкции сроком на три года. В тот раз их было 13 штук.

Фото: president.gov.ua