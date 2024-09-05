Британский эксперт назвал причину массовых чисток в украинском правительстве

Глава киевского режима Владимир Зеленский провел крупные перестановки в правительстве с целью удержать власть. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Перестановка министров — это способ Зеленского показать самому себе, что у него все еще есть власть, что он все еще может что-то сделать", — заявил аналитики из Великобритании.
Кроме того, Меркурис считает, что такие массовые перестановки кадров в правительстве во время военных действий на территории страны являются странным поступком. Причем происходит это все в то время, когда на востоке страны наблюдается провал ВСУ, а также усугубляется кризис в энергетическое системе и экономике.
Напомним, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что пять человек из правительства подали заявление об отставке. Среди них также был и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который покинул эту должность. На его место назначили Андрея Сибигу.
Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website
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