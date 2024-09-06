Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на авиационную базу "Рамштайн", где он собирается просить западных партнеров передать Киеву дальнобойное оружие, чтобы использовать его по российской территории. Об этом он сообщил сам в своем Telegram-канале.
Помимо этого, он отметил, что намерен принять участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.
"Я прибыл на авиабазу "Рамштайн" для участия в заседании по вопросам обороны Украины. Нам нужна решимость партнеров, нужны сильные дальнобойные решения", — говорится в публикации Зеленского.
Кроме того, глава киевского режима намерен добиться от Запада поставок Киеву новых пакетов военной помощи, куда также войдут средства ПВО и боеприпасы к ним.
На авиабазе "Рамштайн" Зеленский намерен встретиться с главой Пентагона Ллойдом Остином, министром обороны Германии Борисом Писториусом, а также канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website
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