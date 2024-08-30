На Украине сильно критикуют военное руководство страны, в том числе Владимира Зеленского за неудачи ВСУ на восточном направлении на фоне атаки на Курскую область. Об этом сообщает издание Financial Times (FT), ссылаясь на военных и экспертов.
В публикации говорится о том, что позиции украинской армии на Донбассе сильно ослабли после того, как военное руководство приняло решение отправить войска в российский регион. Несмотря на это ВС РФ не останавливаются и продолжают наступать и имеют успехи около Красноармейска (украинское название — Покровск).
В свою очередь, военные аналитики в беседе с FT назвали происходящее около Красноармейка "хаосом" и "полным провалом" украинской армии. В этом эксперты обвиняют военное руководство.
Аналитики считают, что большие проблемы также возникают из-за нехватки опытных бойцов, снарядов и укреплений. Автор статьи считает, что после сдачи ВСУ Красноармейска, позиции российских войск станут еще крепче.
Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website
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