По мнению бывшего разведчика США Тони Шаффера, после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) президент Украины Владимир Зеленский может уехать в американский штат Флорида.

Шаффер считает, что к декабрю, когда ситуация на фронте для украинских войск станет крайне тяжелой, Зеленский будет искать возможность укрыться в одном из своих домов во Флориде.

Эксперт также полагает, что ВСУ вряд ли смогут удержать территории в Донбассе. Потеря контроля над этими зонами начнётся уже этой осенью.

Ранее Шаффер указывал, что атака ВСУ на Курскую область приведёт к двойному провалу для Киева. По его словам, украинская армия не достигла ни одной стратегической цели своими действиями в этом регионе.

Эксперт считает, что без дипломатического решения ситуация для Украины будет ухудшаться, и российские войска могут не только взять Донбасс, но и продвинуться дальше, вплоть до Одессы.

В марте эксперт Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин предположил, что после окончания специальной военной операции украинских политиков, включая президента Владимира Зеленского, могут переместить на Запад.

Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, а инаугурация нового главы государства — в мае. Однако голосование было отменено из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что проведение выборов в текущих условиях неуместно, призывая закрыть этот вопрос.

Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)