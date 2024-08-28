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Зеленский: во время ударов России ВСУ использовали F-16 для сбития ракет
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Зеленский рассказал об использовании поставленных F-16

Зеленский: во время ударов России ВСУ использовали F-16 для сбития ракет

Непризнанный Россией легитимным президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставленные Киеву западные истребители F-16 смогли применить во время недавнего массированного удара российской армии по энергетический критической инфраструктуре. Об этом он рассказал во время пресс-конференции 27 августа.

"В рамках этой огромной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты и дроны. И благодарим партнеров за то, что предоставили нам F-16", — заявил глава киевского режима.

Зеленский также снова пожаловался на то, что Запад предоставляет недостаточно помощи, а поставленных истребителей — не хватает. Помимо этого, нужно еще большое количество обученных пилотов. При этом он не уточнил, сколько именно самолетов было задействовано во время российской атаки.

Напомним, что в понедельник, 26 августа, российская армия нанесла массированный удар ракетами и беспилотниками по важнейшим критическим объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу ВПК Украины.

Фото: United States Air Force/Staff Sgt. Vince Parker, U.S. Air Force

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