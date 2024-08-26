На Украине хотят создать военные батальоны из беженцев

Непризнанный Россией президент Украины Владимир Зеленский поручил ВСУ создать некоторое количество бригад из граждан страны, которые на данный момент проживают в Европе. Об этом сообщает издание Ukrainian Military Pages (UMP), ссылаясь на свой источник из украинского кабмина.
В свою очередь, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ГШ ВСУ) уже начал формировать части из уехавших из страны граждан. По предварительным данным, намерены создать минимум две механизированные бригады. Командный состав будет набран из офицеров, которые находятся на территории Украины.
Собеседник издания отметил, что сформированные воинские части необходимо отправлять за границу для дальнейшего формирования на западных полигонах.
Стоит отметить, что ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что Зеленский собирался вернуть граждан Украины из других стран, однако ему отказали.
Фото: president.gov.ua
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