Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план Китая по урегулированию украинского конфликта является политическим заявлением. Такое заявление он сделал в интервью бразильской газете O Globo.
Он подчеркнул, что во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев он спросил у Зеленского о его отношении к предложенному Китаем мирному плану.
"И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление, чтобы сказать, что они не забывают о войне, но это просто что-то на бумаге", — заявил Зеленский в ходе интервью.
Стоит отметить, что 23 августа Моди прибыл в украинскую столицу, где провел переговоры с Зеленским. По словам, индийского премьера, Нью-Дели готова внести свой вклад и сыграть любую роль для того, чтобы завершить на территории Украины.
Фото: president.gov.ua
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