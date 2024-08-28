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Зеленский назвал план Китая по урегулированию конфликта
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Зеленский пренебрежительно прокомментировал мирный план КНР по Украине

Зеленский назвал план Китая по урегулированию конфликта "политическим заявлением"

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план Китая по урегулированию украинского конфликта является политическим заявлением. Такое заявление он сделал в интервью бразильской газете O Globo.

Он подчеркнул, что во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев он спросил у Зеленского о его отношении к предложенному Китаем мирному плану.

"И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление, чтобы сказать, что они не забывают о войне, но это просто что-то на бумаге", — заявил Зеленский в ходе интервью.

Стоит отметить, что 23 августа Моди прибыл в украинскую столицу, где провел переговоры с Зеленским. По словам, индийского премьера, Нью-Дели готова внести свой вклад и сыграть любую роль для того, чтобы завершить на территории Украины.

Фото: president.gov.ua

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