Владимир Зеленский хочет добиться от западных стран разрешения бить вглубь РФ

Зеленский заявил о новых действиях против России

Владимир Зеленский объявил в своем Telegram-канале, что намерен нанести удар западным оружием вглубь России.

Он дал указание Минобороны и МИДу перечень обязательных условий для получения согласия Запада на использование оружия дальнего действия для атак вглубь российской территории.

Ранее, пресс-секретарь правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что между правительством Германии и союзниками по НАТО будет происходить интенсивный диалог с властями в Киеве относительно наступления ВСУ на Курскую область и использования в регионе западного оружия, поставляемого Украине.

Напомним, что в Суджанском районе Курской области утром 6 августа произошла неудачная попытка, когда ВСУ попытались захватить часть территории района.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что военные остановили продвижение врага. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом к государственной границе РФ.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО. В Курской области, к тому же, введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения.

Фото: commons.wikimedia.org