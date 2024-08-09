Сейчас у нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского осталось очень мало времени. Такое заявление сделал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в социальной сети X.
"Время Зеленского на исходе", — написал Дотком.
Напомним, что в одном из интервью Зеленский заявил о том, что допускает возможные дипломатические контакты между представителями Украины и России, в том числе президентом Владимиром Путиным.
Ранее Путин во время встречи с руководством МИД России озвучил условия, при которых возможно приближение переговоров по украинскому конфликту. Так, в этот перечень входит вывод всех украинских войск, признание украинскими территориями Крыма и еще четырех новых регионов РФ, а также снятие санкций с Москвы.
Фото: president.gov.ua
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