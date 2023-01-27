Подписчики The Daily Mail усомнились в адекватности президента Зеленского после его просьбы поставить самолеты и ракеты на Украину. Свою позицию они высказали в комментариях к соответствующей статье газеты.
После разговора со Столтенбергом Зеленский заявил о необходимости разблокировать поставки Украине ракет большой дальности, а также истребителей для нанесения ударов по Москве.
"Зеленский поставит нас всех на путь невозврата… Он сошел с ума", — предположил Bristol2023.
"Цирковым клоунам в Киеве надо просить мира", — выразил уверенность Duke ofilywhite.
"Запад делает из Зеленского миллиардера, а он смеется над Западом", — подчеркнул Lancaster George.
Ранее читатели немецкого издания Die Welt похожим образом раскритиковали президента Зеленского за призыв предоставить Киеву новое оружие.
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